Von der Sitzbank bis zum Verkehrsspiegel

Sulzemoos – Der Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl hat ein Versprechen eingelöst, das er in der letzten Bürgerversammlung gegeben hatte: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Bürgermeister vor Ort“ hat er die vier Gemeindeteile besucht und alle Bürger in lockerer Runde zum persönlichen Gespräch eingeladen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gab er dazu einen Sachstandsbericht ab.

VON CHRISTIAN STANGL

In Einsbach soll es Energieberatung für Photovoltaikanlagen geben © Symbolfoto: dpa/Armin Weigel

Orthofen: Sitzbank am Maibaum

Dem in Orthofen geäußerten Wunsch nach einer Sitzbank am Maibaum konnte die Gemeinde innerhalb weniger Tage Rechnung tragen. Kritisiert wurde von den Bürgern dort der Zustand einer Straße, bei der das Bankett ausgefahren ist, und ein übergelaufener Regenwasserschacht. „Das wird von den Bauhofmitarbeitern in Augenschein genommen“, versprach Kneidl.

Die Erneuerung eines Verkehrsspiegels in einer Seitenstraße ist dagegen nicht möglich, da dieser privat angebracht worden sei.

Einsbach: Beratung für Photovoltaikanlagen

In Einsbach haben Bürger eine Energieberatung für Photovoltaikanlagen auf privaten Hausdächern angeregt. „Ich bin dazu bereits in Kontakt mit Gottfried Obermaier, dem Vorsitzenden des Energiewendevereins Ziel 21 aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck“, sagte Kneidl. Allerdings könne erst im Herbst mit den Beratungen gestartet werden. Dabei sollen auch Besuche vor Ort möglich sein, um auf eine konkrete Situation einzugehen.

Geäußert wurde auch der Wunsch nach absperrbaren Fahrradboxen am Park & Ride-Platz an der A8. „Ich halte das für einen guten, prüfenswerten Vorschlag“, sagte der Rathauschef. Zunächst sollen am Parkplatz allerdings noch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufgestellt werden. Anschließend werde man die Platzierung der Fahrradboxen prüfen.

Auch der Dauerbrenner „zu schnelles Fahren“ wurde von den Bürgern aufgegriffen. In der Windener Straße in Einsbach und der St.-Helena-Straße in Orthofen wird die Gemeinde Geschwindigkeitsanzeigen aufstellen, um die Verkehrsteilnehmer für dieses Thema zu sensibilisieren.

„Ich befinde mich auch im Austausch mit der Polizei, damit in der Windener Straße geblitzt wird, weil sich dort ein Kinderhaus befindet“, informierte Johannes Kneidl.

Sulzemoos: Grünfläche soll gemäht werden

In Sulzemoos war darum gebeten worden, dass die Gemeinde eine Grünfläche an der Ecke Dr. Baumgartner Straße/Hauptstraße mäht. „Es sieht so aus, als handelt es sich um Privatgrund. Aber wir prüfen das, und wenn es der Gemeinde gehört, werden wir es natürlich mähen“, sagte Kneidl.

Wiedenzhausen: Wegweiser für Defis

Im Gemeindeteil Wiedenzhausen hatten Bürger den schlechten Zustand der Frühlings- und der Lerchenstraße moniert. „Einige Stellen sind dort tatsächlich in einem schlechten Zustand. Wir nehmen das in unsere Liste auf“, erklärte Kneidl. Als nächste Maßnahme stehe allerdings die Römerstraße in Einsbach hinsichtlich Fahrbahnbelag und Beleuchtung an.

Den Vorschlag, in allen Ortsteilen Wegweiser für die öffentlich zugänglichen Defibrillatoren aufzustellen, will der Gemeindechef aufgreifen. „Die Schilder werden bestellt“, sagte Kneidl.

Etwas schwieriger gestaltet es sich bei zwei anderen Kritikpunkten aus Wiedenzhausen. Im Rahmen der Dorferneuerung wurde 2011 der am Kindergarten anliegende Rohrbach naturnah gestaltet und bot mit zwei Zugängen die Möglichkeit, das Wasser ins Spiel einzubeziehen. „Mittlerweile ist der Zugang total mit Gehölzen zugewachsen. Das ist nicht schön und nach den Ideen von damals nicht nutzbar“, erklärte Kneidl. Mit Freischneiden sei die Situation nicht mehr in den Griff zu bekommen.

„Das müsste komplett neu gemacht werden, und dann müsste man die Zwischenräume bei den Steinstufen diesmal verschließen.“ In diesem Fall könne es allerdings passieren, dass ein Teil des Zuschusses für die Dorferneuerung wieder zurückgezahlt werden muss, da die Gelder auf viele Jahre zweckgebunden sind. „Es ist eine blöde Situation“, findet Johannes Kneidl.

Er vereinbarte mit den Räten, sich die Situation gemeinsam mit ihnen vor Ort anzusehen und dann über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden.

Weiter wurde kritisiert, dass der Friedhofszaun an der Rohrbachstraße und der neue Teil des Friedhofs optisch nicht mehr annehmbar seien. Es wurde vorgeschlagen, den Zaun zu erneuern und Bäume in den Rasen zu pflanzen.

Diese Ansicht teilte der Rathauschef nicht: „Die Optik des Zauns liegt im Auge des Betrachters. Reparaturen werden wir selbstverständlich durchführen. Und es macht keinen Sinn, jetzt Bäume in den neuen Friedhof zu pflanzen, wenn sie bei einer späteren Neuplanung eventuell wieder weichen müssen.“

Christian Huber regte an, im neuen Friedhof eine Blühwiese anzulegen. „Die Fläche wäre dafür prädestiniert.“, so Huber. Auch hier beschlossen die Räte, die weitere Vorgehensweise bei einem Vor-Ort-Termin zu besprechen.

Eine Sache ist für Johannes Kneidl klar: „Der Austausch war sehr toll und aus meiner Sicht ein Erfolg. Ich möchte diese Termine im halbjährlichen Wechsel mit der Gesamt-Bürgerversammlung in der Sulzemooser Turnhalle so beibehalten.“