Von Sulzemoos auf die Weltmeere: Christina Hüttner ist Aida-Offizierin

Lebt ihren Traum auf See: Offizierin Christina Hüttner aus Sulzemoos am Pooldeck der Aidanova. © Geiselhart

Christina Hüttner aus Sulzemoos lebt ihren beruflichen Traum: als Offizierin auf einem Kreuzfahrtschiff.

Sulzemoos – Christina Hüttner liebt ihre Heimat – sie kommt aus Sulzemoos –, aber ist auf den Meeren dieser Welt zu Hause. Die 30-Jährige ist „Second Purser“ der Aida-Kreuzfahrtflotte, und damit Offizierin. Sie hat viele Länder, Kontinente und unzählige Häfen schon gesehen. Ein Traumjob? Diese Frage beantwortet die junge Frau mit einem uneingeschränkten „Ja“, verschweigt aber nicht, dass dahinter auch eine anstrengende Siebentagewoche steht und ein Beruf, der viel Einsatz erfordert und Tag für Tag neue Herausforderungen mit sich bringt.

März 2023. Luft 22 Grad, Meerestemperatur 21 Grad. Die Aidanova ist mit gut 5500 Passagieren und etwa 1400 Crewmitgliedern rund um die Kanarischen Inseln und Madeira unterwegs. Mitte April wird sie die Transreise über Portugal, Spanien, England, Belgien und Norwegen nach Kiel antreten. Mit an Bord ist Christina Hüttner, nicht als Passagierin, sondern in beruflicher Mission.

Sie liebt das Meer und die Weite

Als Seefahrerin liebt sie das Meer und die Weite, und als Offizierin ihre Arbeit mit der Crew. „Wir sitzen alle in einem Boot, die Abläufe können nur funktionieren, wenn wir alle als Team zusammenarbeiten“, erklärt die gelernte Hotelkauffrau. „Trotz der großen Vielfalt an Nationalitäten gibt es an Bord so gut wie keine Konflikte. Russen und Ukrainer leben und arbeiten hier beispielsweise Hand in Hand, viele Mitarbeiter müssen mit ihrem Einkommen eine ganze Großfamilie versorgen“, kommen beispielsweise aus Sri Lanka, wo große Armut herrscht und es an Nahrung fehlt, oder aus Myanmar, wo täglich bewaffnete Konflikte stattfinden. „Die Sorge um die Angehörigen reist immer mit. Aber trotzdem sind alle mit Freude bei der Arbeit. Dass das so klappt, das ist die Besonderheit an Bord“, erklärt Christina Hüttner.

„Viel Arbeit, aber auch viele Abenteuer, neue Länder und nette Leute kennenlernen“: Dieses Gesamtpaket ist für Christina Hüttner stimmig. In ihrer Position ist sie verantwortlich für alles, was an Bargeld im Gästebereich anfällt. Dazu zählen auch die Rezeption und das Casino. Aber auch die An- und Abreiseorganisation der Gäste, die Transfers vom und zum Schiff gehören in ihren Bereich. Jeder Gast sollte mit dem richtigen Koffer in den richtigen Bus einsteigen.

In der Regel arbeitet die 30-Jährige etwa sechs Monate an Bord und hat dann sechs bis acht Wochen Urlaub. Es gibt Tage, da werden es auch mal zehn oder mehr Stunden, dafür hat man an den Landtagen auch mal einige Stunden frei, um die Region zu erkunden. Bezahlt wird nach einem Tarifvertrag.

Mit ihrem gewissen ist Christina Hüttner im Reinen

In den vergangenen Jahren gerieten Kreuzfahrtschiffe mehr und mehr in Verruf – unter anderem, weil sie enorme Mengen CO2 ausstoßen. Doch mit ihrem Gewissen ist Christina Hüttner im Reinen: „Wo muss in unserer heutigen Zeit das schlechte Gewissen beginnen? Es müsste für mindestens 80 Prozent der in der Reise-Branche Beschäftigten gelten, genauso für tausende Mitarbeiter in der Rüstungsindustrie und deren Zulieferer. Oder für die Konsumenten, die im Winter auf frisches Obst und Gemüse aus südlichen Gefilden nicht verzichten wollen.“

Schlechte Umweltbilanz der Kreuzfahrtschiffe

Aber abgesehen davon habe sie sich Aida ganz bewusst als Arbeitgeber ausgesucht, denn Aida sei ein Unternehmen mit neuen Schiffen und beschäftige sich seit über zehn Jahren mit der Lösung von Energie- und Umweltproblemen.

Mit der Aidanova wurde bereits 2018 das erste Kreuzfahrtschiff weltweit in Dienst gestellt, das sowohl im Hafen als auch auf See vollständig mit emissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden kann. Es gibt außerdem zahlreiche Maßnahmen der Energierückgewinnung oder „intelligenten Verteilung und Nutzung der Abwärme“, um die Energieeffizienz des Hotel- und Gastronomiebetriebes zu verbessern. „Wir beschäftigen ein großes Team an Energie- und Umweltexperten, die an allen Ecken und Enden regelmäßig Verbesserungen entwickeln und umsetzen. Wir sind eine sehr moderne Flotte“, ist die Offizierin überzeugt.

So abwechslungsreich ihr Berufsleben auch ist, Sulzemoos ist ihr Heimathafen, ihre Konstante im Leben. „Wir wohnen immer noch im selben Haus, ich habe so viele Kontakte zu meinen Schulfreunden und natürlich zum Schützenverein Einigkeit Sulzemoos“, erzählt Christina Hüttner. „Eigentlich wollte ich immer mal Schützenkönigin werden, aber ich lande meine Treffer wohl nur dann, wenn es unwichtig ist“, sagt sie und lacht.

Wenn sie an daheim denkt, schwärmt sie aber auch vom leckeren, herzhaften Brot, das ihr ihre Mama mit Leberwurst bestrichen schon zum Abholen vom Flughafen mitbringen wird. Und vom Fleischsalat des „besten Metzgers“, von der Lasagne und den Dampfnudeln, die ihre Oma ihr extra kocht. Da kann keine Sterneküche der Welt mithalten.

Lange dauert die Zeit des Ausruhens für die 30-Jährige allerdings nicht. Nach dem Urlaub heißt es auch schon wieder, die Koffer zu packen. „Es gibt bei Aida sehr viele Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten, und außerdem ist da noch so viel zu sehen und zu erleben. Und weiße Flecken gibt’s auf meiner persönlichen Weltkarte noch genug“, sagt sie mit strahlenden Augen. Das nächste Aida-Abenteuer wartet schon auf Christina Hüttner.

BRIGITTE GEISELHART