Wenn aus zwei Vereinen einer wird: Schützenverein Einigkeit Sulzemoos feiert 60-jähriges Bestehen

In Festvorbereitung: Schützenmeister Franz Wagenpfeil (vorne rechts) und seine Führungsmannschaft. © cst

Der Schützenverein Einigkeit Sulzemoos feiert kommenden Samstag, 1. Juli, sein 60-jähriges Bestehen. Eine Gelegenheit einen Blick in die Chronik zu werfen.

Sulzemoos – Der Schützenverein Einigkeit Sulzemoos feiert am kommenden Samstag, 1. Juli, ein Jubiläum: 60 Jahre sind seit der Zusammenlegung des oberen und unteren Vereins und somit seit Gründung der Einigkeit-Schützen vergangen.

Das Festprogramm:

Und so sieht das Programm aus, das Schützenmeister Franz Wagenpfeil und seine Führungsmannschaft für diesen Abend zusammengestellt haben: Einlass ist um 17.30 Uhr. Die Feierlichkeiten beginnen um 18 Uhr, der Vorsitze begrüßt die Gäste, Ehrengäste sprechen Grußworte. Um 20 Uhr werden langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. Gegen 20.45 Uhr lässt Franz Wagenpfeil bei einem Vortrag mit dem Beamer die vergangenen sechs Jahrzehnte Revue passieren. So viel sei verraten: Gezeigt werden Bilder aus der Chronik, auf denen sich viele Mitglieder wiederfinden werden. Natürlich kommt auch das leibliche Wohl mit einem leckeren Rindergulasch und kühlen Getränken nicht zu kurz. Im Anschluss gibt es noch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen von den Schützendamen.

Kurzer Blick in die Chronik

Ein kurzer Blick in die Chronik zeigt: Eigentlich geht die Geschichte des Schützenvereins bis ins Jahr 1905 zurück. Im oberen Gasthaus Schneiter (später Baumgartner) gründet Michael Keller die Schützengesellschaft Gemütlichkeit Sulzemoos. 1920 verlassen zwei Mitglieder den Verein und gründen beim unteren Wirt (Gasthaus Brummer) einen neuen Schützenverein, den sie Schachermühlenverein taufen. Diese Gruppe besteht bis Kriegsausbruch und betreibt einen Kleinkaliber-Freistand am Unterdorfweiher.

Die Schützen im oberen Gasthaus halten das Schießen fast bis Kriegsende ab und nennen sich inzwischen Hubertus. Als die Amerikaner 1945 einmarschieren und die Bevölkerung aufgerufen wird, sämtliche Waffen abzugeben, zeigt Georg Hartmann Mut und bewahrt die Zimmerstutzengewehre an einem sicheren Ort auf.

Nach Unstimmigkeiten: Aus einem Verein werden wieder zwei – und finden später erneut zusammen

Bei einer gemeinsamen Versammlung einigt man sich 1950 darauf, dass es zukünftig nur einen Schützenverein in Sulzemoos geben soll. Im Gasthaus Brummer findet man ein gemeinsames Domizil, doch der Frieden hält nur drei Jahre: Nach Unstimmigkeiten bildet sich 1953 wieder ein zweiter Schützenverein, der sich Hubertusschützen nennt und im Gasthaus Baumgartner unterbracht ist. Der untere Schützenverein wird 1956 in Gemütlichkeit umbenannt.

Ende 1963 schließt das Gasthaus Brummer für immer seine Pforten und am 2. November schließen sich die beiden Vereine unter der Führung von Schützenmeister Josef Mayr senior zu Einigkeit zusammen. 55 Mitglieder wurden damals gezählt. 1972 löst Michael Schmidhofer den Schützenmeister ab. Drei moderne Vereinsgewehre werden angeschafft. Der Schießstand im Gasthaus Baumgartner wird modernisiert.

Unvergessenes Fest zum 70-jährigen Bestehen

Der Vereinsname bleibt Programm. 1975 feiern die Schützen im Juni ihr 70-jähriges Bestehen, verbunden mit einer Fahnenweihe. Ein in Sulzemoos noch heute unvergessenes Fest. Nach zehn Jahren Amtszeit löst Josef Mayr sen. 1982 Michael Schmidhofer als Schützenmeister ab und übergibt 1990 das Amt an seinen Sohn Josef Mayr junior.

Neues Schützenheim wird 1996 eingeweiht

Am 14. September 1996 wird das neue Sulzemooser Schützen- und Schnupferheim im Kellergeschoss des neuen Feuerwehrgerätehauses feierlich eingeweiht. Seither hat der Schützenverein Einigkeit seine dauerhafte Bleibe in Sulzemoos an der Bogenrieder Straße gefunden. Die nach modernsten Gesichtspunkten erbaute Anlage mit zehn neuen Schießständen steigert die Leistung der aktiven Schützen enorm. 1998 heißt der neue Vorsitzende Franz Wagenpfeil.

Sportliche Erfolge

Erstmals nimmt eine Mannschaft am Punktrundenwettkampf des Gaus teil und im selben Jahr gewinnen die Schützen das Gemeindepokalschießen. Im Juni 2004 wird Franz Kronschnabl zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Als großes und unvergessliches Ereignis ist in der Vereinschronik das 100-jährige Gründungsfest im Juni 2005 bei herrlichem Wetter festgehalten. Seit September 2011 leitet Franz Wagenpfeil wieder die Geschicke des heute rund 140 Mitglieder zählenden Vereins.

Modernisierungen

Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte kann im September 2013 umgesetzt werden: Mit der tatkräftigen Unterstützung einiger Mitglieder werden alle zehn Schießstände umgebaut und mit Bildschirmen direkt am Stand und elektronischen Zielscheiben ausgestattet. Nach einem Probebetrieb wird der erste Schießabend am 27. September bereits an den neuen Ständen durchgeführt.

Wie für andere Vereine stellt die Corona-Pandemie für die Sulzemooser Schützen eine Zäsur dar, das Vereinsleben kommt nahezu zum Stillstand. Mittlerweile hat das Vereinsleben wieder volle Fahrt aufgenommen, die erste Saison konnte erfolgreich und unterbrechungsfrei abgeschlossen werden. Glücklicherweise sind alle Mitglieder dem Verein treu geblieben und das Interesse an Schießsport und Geselligkeit ist ungebrochen.

CHRISTIAN STANGL