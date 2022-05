Schockanruf bei 88-Jähriger: Wie eine Rentnerin 80 000 Euro an Betrüger verliert

Von: Nikola Obermeier

Der Täter, als er das Geld abholte. Das Bild stammt aus dem Video einer Überwachungskamera in der Nachbarschaft. © privat

Wie sie um 80000 betrogen wurde, schildert eine 88-jährige Rentnerin aus Wiedenzhausen. Sie wurde am Montag Opfer eines Schockanrufs. Nun möchte sie andere warnen.

„Sie haben mich reingelegt.“ Die 88-jährige Frau, die drei Stunden lang mit den Betrügern telefonierte, möchte andere warnen. Sie schildert chronologisch den Betrug. © mw

Wiedenzhausen – Noch am Samstag hat sie in der Zeitung von einem sogenannten Schockanruf gelesen, bei dem Betrüger einen Rentner um sein Erspartes brachten. „Da hab ich noch gesagt, dass mir das nicht passieren kann“, sagt die rüstige 88-jährige Rentnerin aus Wiedenzhausen, die anonym bleiben möchte. Zwei Tage danach übergibt sie selbst an einen Betrüger 80 000 Euro in bar.

Am Montag gegen 12.30 Uhr klingelt das Telefon bei ihr zu Hause. Eine Frau sagt, dass die Tochter der 88-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall hatte, bei dem eine Frau ums Leben kam. Dann wird der Hörer angeblich an die Tochter übergeben. Diese schluchzt: „Mama, ich hab’ eine Frau totgefahren!“ Die Rentnerin bemerkt in der Aufregung nicht, dass das am Telefon nicht die Stimme ihrer Tochter ist. Dann übernimmt wieder die Frau, eine angebliche Polizistin. Sie erklärt, dass ihre Tochter polizeilich vernommen wird und nun nach Augsburg in Untersuchungshaft kommt – außer die Mutter zahle 61 000 Euro. „Ich war so unter Schock gestanden, und was tut man nicht alles für sein Kind!“, so die 88-Jährige.

Die Betrüger – inzwischen ist auch ein Mann mit am Telefon – lassen der Rentnerin keine Zeit nachzudenken. „Sie haben mir immer gesagt, dass ich dranbleiben soll, auch wenn sie kurz das Telefon weglegen mussten“, erinnert sich die Wiedenzhauserin. „Und sie haben mir gedroht, dass ich unter Schweigepflicht stehe, die Strafe beträgt 10 000 Euro, wenn ich jemandem davon erzähle.“ Dann sei wieder ihre vermeintliche Tochter ans Telefon gekommen: „Mama, i mog hoam“, schluchzt sie. Die Mutter versicherte, alles für sie zu tun, was sie kann.

Die Betrüger lassen ihr keine Zeit nachzudenken

„Nach einer Pause hat mir die falsche Polizistin dann erklärt, dass die 32-jährige Frau, die meine Tochter totgefahren hat, zwei kleine Kinder hatte und schwanger war, darum erhöht sich die Summe um 55 000 Euro“, berichtet die Wiedenzhauserin. Sie habe erklärt, dass sie soviel nicht zuhause habe. Die Betrüger fragen nach Wertgegenständen, Geld auf der Bank, einem Schließfach.

„Da bin ich schon stutzig geworden und habe gefragt, ob sie mich abzocken wollen.“ Sie habe aufgelegt zwischendurch, insgesamt dreimal. Doch die Betrüger rufen jedes Mal wieder zurück. Schilderten, dass die Tochter sich übergeben müsse und daher von einem Arzt untersucht werde. „Und sie fragten hartnäckig nach mehr Geld“, so die 88-Jährige. Sie macht eine Pause, kann kaum glauben, was ihr passiert ist. „Aber für ein Kind, da gibt man alles, auch sein Leben!“ Schließlich heißt es, dass ein Herr Weiß, der angebliche Anwalt ihrer Tochter, das Geld abhole.

Um 13.37 Uhr kommt er. Die Rentnerin weiß es deshalb so genau, weil die Überwachungskamera ihrer Nachbarin Bilder von dem Mann gemacht hat. Der Mann am Telefon sagt ihr, dass sie das Geld in eine Tasche packen soll, durch die man nicht durchsieht. Sie geht zur Tür, der Bote stellt sich als „Herr Weiß“ vor , nimmt die Tasche und verschwindet. Das Geld – 80 000 Euro – ist Bargeld, das sich die 88-Jährige über zig Jahre hinweg 10-Euro-weise weggespart hat. „Ich wollte das Geld den Kindern geben.“

Die Betrüger wollen mehr Geld. Sie sagen der Rentnerin, dass sie zur Bank fahren soll. Die Rentnerin fährt los, das ist um 15.30 Uhr. Dort will sie unter einem Vorwand 40 000 Euro abheben. Die Bank-Mitarbeiter zögern, versuchen ihre Tochter zu erreichen – vergeblich. Sie warnen die 88-Jährige und sagen ihr, dass so viel Geld bestellt werden müsse. Sie soll am nächsten Tag mit ihrer Tochter wiederkommen. Die Wiedenzhausenerin fährt wieder.

Plötzlich kommt die Tochter, sie pfeift, wie immer

Zu Hause ist niemand mehr am Telefon, es wurde aufgelegt. Sie wartet. Dann kommt ihre Tochter, pfeift im Garten, wie immer. „Ich bin raus und hab sie angefasst und umarmt.“ Die Tochter wundert sich und fragt: „Warum schaust mich denn so an, Mama?“ Und sofort wurde der Mama klar: „Sie haben mich reingelegt.“

Ihre Scham ist riesengroß. Dennoch ist es ihr wichtig, andere zu warnen. „Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass jemand so reinfällt wie ich!“ Die 88-Jährige möchte jedem „ans Herz legen, den Fehler, den ich gemacht habe, nicht zu machen.“ Sie rät, gleich aufzulegen. „Wenn man da nur kurz zuhört, da schaltet das Hirn aus.“

Wie es soweit kommen konnte, dass sie ihr Erspartes verloren hat, versteht sie selbst nicht. „Ich habe das Gefühl, dass es ein schlechter Traum ist.“ Vor einem Jahr erkannte sie einen Enkeltrickbetrug rechtzeitig und legte auf. Und jetzt das. „Ich verstehe mich selbst nicht.“

Tätersuche in Wiedenzhausen In Wiedenzhausen sind Fotos aufgehängt, mit denen nach dem Täter gesucht wird, der der das Geld abholte. Er kam zu Fuß an die Haustüre des Opfers. Vermutlich parkte er in der Nähe, in der Rosen-, Rohrbach- oder Dorfstraße, geparkt haben, oder stieg in ein Auto zu. Der Mann wird aufgrund der Überwachungskamera-Aufnahmen so beschrieben: mittleres Alter, normaler Figur, dunkle Haare, dunkle Jacke oder Jackett, mittelblaue Jeans, weiße Turnschuhe, schwarze Umhängetasche. In der Straße des Opfers trug er einen Mundschutz. Hinweise an die Polizei (0 81 31/56 10).