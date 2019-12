Nur Huber macht weiter

Die Wählergemeinschaft Wiedenzhausen (WGW) hat beim „Huberwirt“ ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl vorgestellt.

Wiedenzhausen – 16 Kandidatinnen und Kandidaten wurden nominiert und stellen sich am 15. März kommenden Jahres zur Wahl.

Mit Wolfgang Huber führt einer der aktuell drei Wiedenzhausener Gemeinderäte die Kandidatenliste an. Seine beiden Gemeinderatskollegen hingegen treten nicht mehr an. Johann Stumpferl und Richard Wohlmut verzichten auf eine Kandidatur. Beide haben sich seit 1996 für Wiedenzhausen und die Gemeinde Sulzemoos engagiert. Wahlleiter Claus Eder dankte den beiden langjährigen Gemeinderäten für deren Arbeit im Namen aller Wiedenzhausener Bürger. Stumpferl und Wohlmut fungierten an diesem Abend neben Schriftführer Bernhard Förg als Wahlhelfer.

Lesen Sie dazu auch:

Die Kandidatenliste der Wählergemeinschaft Wiedenzhausen besteht aus erfahrenen und jüngeren Kandidaten, die teilweise schon seit mehreren Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen tätig sind. Alle Nominierten betonten, großes Interesse am Wohlergehen von Wiedenzhausen zu haben, sie wollten künftig die Bedürfnisse und Interesse der Wiedenzhausener Bürger im Gemeinderat vertreten.

Britta Huber

Die WGW-Liste: