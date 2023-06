Zu wenige oder zu viele Schilder in der Gemeinde Sulzemoos

Die Kirchstraße in Sulzemoos (rechts) soll als Vorfahrtsstraße ausgewiesen werden. Ein Vorfahrt-Gewähren-Schild wird an der Abzweigung angebracht. © Christian Stangl

Die Gemeinde Sulzemoos hat ihre Verkehrsschau abgehalten. Straßen im gesamten Gemeindegebiet wurden angesehen und im Gemeinderat das Ergebnis vorgestellt.

Sulzemoos - Dazu hat sich Bürgermeister Johannes Kneidl gemeinsam mit einem Vertreter der Polizeiinspektion Dachau aus dem Bereich Verkehr und einem Mitarbeiter des gemeindlichen Bauamtes in einer mehrstündigen Aktion alle Straßen im gesamten Gemeindegebiet angesehen und bei der jüngsten Gemeinderatssitzung das Ergebnis vorgestellt.

Verblasste Verkehrsschilder oder Schilder, die freigeschnitten werden müssen

„Bei vielen Punkten handelte es sich um alte, verblasste Verkehrsschilder oder Schilder, die freigeschnitten werden müssen. Aber fünf Punkte sind grundsätzlicher Natur“, fasste er zusammen.

In Sulzemoos wurde angeregt, die Kirchstraße als Vorfahrtsstraße auszuweisen, da an der Abzweigung zur Dr.-Baumgartner-Straße die Vorfahrtsregelung unklar erscheint. Johannes Kneidl hält das für sinnvoll: „Intuitiv wird die Kirchstraße an der Stelle ohnehin schon als Vorfahrtsstraße wahrgenommen“, sagte Kneidl.

Ein weiterer Punkt betrifft die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Mörtlstraße am Ortsausgang Sulzemoos in Richtung Ziegelstadel. „Hier ist unklar, ob Tempo 30 oder 50, und ob es inner- oder außerorts gilt“, so der Bürgermeister. Daher solle die Situation in diesem Teilstück neu geregelt werden. „Ein Vorschlag war beispielsweise, das Ortsschild weiter nach außen in Richtung Tennisplatz zu verlegen.“

Überregulierung in der Bergstraße von Sulzemoos

In der Bergstraße von Sulzemoos wurde eine Überregulierung festgestellt. „Die absoluten Halteverbote sind aus Sicht der Polizei zu entfernen, da die Straße dort ohnehin zu schmal zum Parken ist“, erläuterte Johannes Kneidl.

In der Dorfstraße von Wiedenzhausen soll das beidseitige Parkverbot auf den Prüfstand. „Die Polizei geht davon aus, dass eine breite Straße eher fördernd für schnelleres Fahren ist“, sagte der Rathauschef.

In Einsbach war hingegen nur „eine kleine Sache“ moniert worden. In der Römerstraße muss ein kurzes Teilstück des Geh- und Radweges, der nach Sulzemoos führt, von den Anwohnern als Grundstückszufahrt genutzt werden. „Da ein Geh- und Radweg von Autos nicht befahren werden darf, ist das eigentlich nicht zulässig. Daher müssen wir an dieser Stelle die Situation durch eine entsprechende Beschilderung klarstellen“, sagte Kneidl.

