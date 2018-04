Schlägerei bei Fußballspiel: Zwei Jugendliche im Krankenhaus

Beim A-Junioren-Spiel in Sulzemoos der JFG Kicker Dachau Land West gegen Eintracht München sind mehrere Jugendliche aufeinander los gegangen. Zwei wurden verletzt: ein 18-Jähriger kam mit Verdacht auf Kieferbruch ins Krankenhaus, ein weiterer erlitt einen Nasenbeinbruch. Nun ermittelt die Polizei.

Sulzemoos - Am vergangenen Freitag, 20. April, kam es auf dem Fußballplatz des SV Sulzemoos zu unschönen Szenen auf dem Rasen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Um 20 Uhr wurde das A-Junioren-Spiel zwischen der JFG Kicker Dachau Land West und der Eintracht München angepfiffen. Nach einem Foulspiel hatte ein 16-jähriger Spieler des Gastvereins seine Nerven nicht im Griff und schlug gegen 21.15 Uhr auf einen 18-Jährigen des Heimatvereins ein. Der junge Mann musste mit Verdacht auf Kieferbruch in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Doch die Sache endete noch nicht. Ein weiterer Spieler der Eintracht München attackierte wiederum einen Kicker der JFG Mannschaft, beide 18 Jahre alt. Der Verletzte wurde mit einem Nasenbeinbruch zur Behandlung ins Krankenhaus Dachau eingeliefert. Nach diesen Vorfällen musste das Spiel abgebrochen werden. Bei Eintreffen der Polizei war von den Schlägern, Spielern und den Mannschaftsverantwortlichen der Eintracht München niemand mehr vor Ort. Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt nun gegen zwei Spieler des Münchener Vereins wegen Körperverletzung.

dn