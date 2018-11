In Tandern werden Barrieren Schritt für Schritt abgebaut

Die Barrierefreiheit ist auch in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern auf dem Vormarsch. Das wurde bei einer Begehung mit dem VdK deutlich. Doch es gibt noch viel zu tun.

VON FRANZ HOFNER

Tandern – Wie bereits in Hilgertshausen fand jetzt auch in Tandern eine Begehung mit dem VdK an öffentlichen Einrichtungen zum Thema „Barrierefreiheit“ statt. Bürgermeister Dr. Markus Hertlein konnte dazu bei einer kurzen Vorbesprechung im Gasthaus Schloss Tandern, VdK-Kreischef Anton Hassmann, den Barrierefrei-Prüfer in der Gemeinde, Franz-Josef Karchhammer, den VdK-Ortsvorsitzenden Manfred Guderley, den stellvertretenden Ortsvorsitzenden für den Ortsteil Tandern Michael Ostermair, die Seniorenbeauftragte Christa Wagner und Hedwig Birkl vom Seniorenkreis begrüßen, die sich auch an der Begehung beteiligten.

Karchhammer nannte als Zielsetzung der Begehung, Schritt für Schritt zu mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu kommen. Dabei sei ihm sehr wohl bewusst, dass eine vollständige Barrierefreiheit wohl nicht erreicht werden könne. Der VdK im Landkreis mit über 6600 Mitgliedern macht sich für eine barrierefreie Gesellschaft stark, davon sollen nicht nur Menschen mit Behinderung profitieren sondern auch ältere Mitbürger und Kinder, die zeitweise in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Deshalb begrüßte Kreisvorsitzender Hassmann, dass sich immer mehr Gemeinden für solche Begehungen interessieren, in acht Landkreisgemeinden wurden diese bereits durchgeführt.

Bedarf ist unumstritten

Laut Karchhammer sind es oft kleine Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden können und schon zu einer Verbesserung führen. Andere Maßnahmen seien mittel-und langfristig etwa bei Umbaumaßnahmen zu verwirklichen. Ein Bedarf sei jedenfalls gerade im öffentlichen Bereich unumstritten. So habe die Gemeinde beim Rathaus in Hilgertshausen eine neue Eingangstür mit einer behindertengerechten Rampe eingebaut, betonte Bürgermeister Hertlein. Bei der Begehung in Tandern wurden die Schlossgaststätte mit barrierefreiem Zugang und WC, die Pfarrkirche, die mit einer Rampe am Eingang ausgestattet ist, das frühere Rathaus mit seiner Nutzung für die Vhs, Kindergarten, Schule und Turnhalle, das neue Feuerwehrhaus mit Mehrzweckraum auf Optimierungsmaßnahmen angeschaut.

Bushaltestellen im Blickpunkt

Auch die Bushaltestellen standen im Blickpunkt. Der barrierefreie Einstieg wird durch die zunehmend eingesetzten Niederflurbusse beim ÖPNV ermöglicht, dazu sei allerdings eine Erhöhung der Zugänge an den Fußwegen notwendig. In einigen Wochen wird der Gemeinde eine Präsentation des VdK zu den einzelnen Begehungspunkten und den Erkenntnissen vorgelegt.

Im privaten Bereich ist Franz-Josef Karchhammer für die Gemeinde auch als neuer ehrenamtlicher Wohnberater des VdK getreu dem Leitmotiv „Zuhause wohnen bleiben – solange wie möglich“ als Ansprechpartner tätig.