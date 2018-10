Besondere Premiere: TSV-Brettl stellt sich seiner größten Herausforderung

Theatergruppe des Karlsfelder Sportvereins spielt „Mord on Backstage“

Das TSV-Brettl, die Theatergruppe des TSV Eintracht Karlsfeld, feiert am kommenden Freitag, 2. November, 20 Uhr, Premiere mit „Mord on Backstage“ von Claudia Gysel. Das Stück hat es in sich. Brettl-Chef Pascal Piroué: „Das ist die größte Herausforderung, die das Brettl jemals gehabt hat.