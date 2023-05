Tolles Klimakonzept, aber kein Geld

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats hat ein umfangreiches Klimaschutzkonzept gebilligt. Darin ist geregelt, wie die Stadt bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden will. Fest steht schon jetzt: Der Preis der dafür nötigen Maßnahmen ist enorm.

VON STEFANIE ZIPFER

Dachau – Seit rund eineinhalb Jahren gibt es im Dachauer Rathaus die Stabsstelle Klimaschutz. Und deren Leiter Dr. André Suck hat seitdem eine zentrale Aufgabe: ein „integriertes Klimaschutzkonzept“ zu entwerfen, das – unter Mithilfe der Dachauer Bürgerschaft – Maßnahmen erarbeitet, wie die Große Kreisstadt bis 2040 klimaneutral werden soll.

Dazu gehört nicht nur, dass die Stadtverwaltung, ihre Liegenschaften und ihr Fuhrpark klimaneutral werden, sondern auch die Dachauer Unternehmen, Haushalte, Vereine und sonstige Organisationen.

Aktuell ist das Mammutprojekt auf seinen letzten Metern, am 13. Juni soll es final vom Stadtrat abgesegnet werden. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss gab Sucks Opus bereits am Dienstag grünes Licht; lediglich die AfD verweigerte die Zustimmung. Nach dem Stadtratsbeschluss im Sommer soll es dann „in die Umsetzung“ gehen, so Suck.

Klar ist allerdings schon jetzt: Wie diese Umsetzung aussehen beziehungsweise wie sie finanziert werden soll, ist völlig offen. Denn so wie jedem Hausbesitzer Angst und Bang wird beim Gedanken an die Kosten für den anstehenden Heizungstausch, so fürchtet auch die Stadt eine enorme Investitionswelle auf sich zukommen.

Mehr als eine Millionenaufgabe

Zwar ist das Konzept mit dem Zusatz versehen, dass die Umsetzung nur „unter Berücksichtigung der kommunalen Leistungsfähigkeit“ erfolgen soll. Doch selbst wenn man davon ausgeht, dass die „dicken Brocken“, also die energetische Sanierung der städtischen Liegenschaften, in Etappen erfolgen soll, steht eine dreistellige Millionensumme im Raum. Die Mittel der Stadt dürften damit über Jahre gebunden sein.

Stadtrat Peter Gampenrieder (ÜB) sagte denn auch: „Das ist ja Wahnsinn! Hat irgendwer hier eine Idee, was das am Schluss kostet? Wenn ich nur die fünf größten Energiesünder unter unseren Gebäuden nehme, ist das keine Millionenaufgabe, sondern noch viel mehr!“ Als Beispiel nannte er die Grundschule Dachau-Süd. Da, so Gampenrieder, „fehlt mir völlig die Fantasie, wie wir das klimaneutral hinkriegen sollen?“

Oberbürgermeister Florian Hartmann wollte sich auf eine Diskussion über Zahlen nicht einlassen. Im Rathaus gebe es aktuell „keinerlei Struktur“, die Zahlen „in einer Detailtiefe liefern könnte, die man für so ein Vorhaben braucht“. Doch Gampenrieder ließ mit Blick auf die vielen Dachauer Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäude nicht locker: „Wenn wir 10 Millionen pro Gebäude ausgeben, dann sind wir nach zehn Gebäuden dreistellig! Das wird ein enormer finanzieller Aufwand!“ Dem Bürger müsse man das ganz klar kommunizieren, „sonst werden hier Erwartungen geweckt, die wir am Ende nicht erfüllen können“.

Peter Strauch (CSU) sah es ähnlich. Ohne weitere Fördergelder – die Erstellung des Klimaschutzkonzepts hatte das Bundesumweltministerium finanziell unterstützt – sei Sucks Maßnahmenpaket am Ende nur „viel Papier, aber wir haben nix gewonnen“. Die Stadt könne „jeden Euro nur einmal ausgeben“, mahnte Strauch.

Umweltreferent Thomas Kreß (Grüne) dagegen warb für das Konzept und wünschte „uns allen den Mut, das alles durchzuziehen“! Angesichts dessen, „was da noch alles an Erdöl und Erdgas in unseren Häusern ist“ und den Unwahrheiten, die die Bürger „von den Medien“ über die Wärme- und Energiewende „aufgeschwätzt bekommen“, fürchte er nämlich gewisse „Umsetzungsprobleme“.

Volker C. Koch (SPD) prophezeite ebenfalls, dass das Konzept eine Aufgabe sei, die „uns bis 2040 gemeinsam bewegt“. Doch sie sei unaufschiebbar, schließlich „wollen wir diese Erde ja noch weitergeben an die nachfolgende Generation“.

Den bevorstehenden Weltuntergang wollte der OB dann doch nicht beschwören. Vielmehr sprach er von einem „strukturierten Vorgehen“. Die Stadt müsse nun herausfinden beziehungsweise von Planungsbüros herausfinden lassen, mit welcher Maßnahme man welche CO2-Einsparung erreichen könne.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sei da noch der einfachste Teil, „das amortisiert sich schnell“. Die städtischen Gebäude und Liegenschaften würden die große „Mammutaufgabe“. In den vergangenen Jahren, das gab Hartmann offen zu, sei die „Mentalität“ der Verantwortlichen im Rathaus nämlich noch weit weniger klimafreundlich gewesen. Die Devise habe vielmehr gelautet: „Hauptsache günstiges Erdgas.“