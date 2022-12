Stadtwerke Dachau: Ein außergewöhnliches Jubiläumsjahr

2022 haben die Stadtwerke Dachau gleich mehrere Jubiläen zu feiern. © Stadtwerke Dachau

Die Stadtwerke Dachau begingen heuer ihren 125. Gründungstag sowie zahlreiche weitere Jahrestage – im Schatten von Krisen, mit Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Dachau – Es war ein Jahr, wie es sich wohl auch der große Visionär Oskar von Miller nicht hätte vorstellen können. Der Gründer des Deutschen Museums stand bekanntlich an der Wiege der Stadtwerke Dachau vor 125 Jahren. Eingerahmt von einer Pandemie, einem Krieg und einer internationalen Energiepreiskrise erinnerten sich Stadtwerke Dachau heuer ihrer langen Geschichte. Hier ein Rückblick.

Jahr der Jubiläen – 125 Jahre Strom, 112 Jahre Wasserversorgung, 60 Jahre Familienbad

Am Anfang der vielen Jubiläen, die in diesem Jahr anfielen, steht der 3. Februar. Der Ingenieur und Elektrizitäts-Pionier Oskar von Miller hatte vor 125 Jahren das Elektrizitätskraftwerk in Günding geplant, das aus Wasser Strom erzeugte. Zusammen mit dem Gastwirt Thomas Schwarz fungierte Miller als Geschäftsführer der neuen GmbH. Schon am 4. Dezember 1897 konnte die Stadtwerke-Vorgängerfirma das Werk in Betrieb nehmen. Acht Jahre später übernahm die Marktgemeinde Dachau die Gesellschaftsanteile der privaten Firma. Die Pumpstation des Gündinger Elektrizitätswerks wiederum war seit dem 1. Juli 1910 auch für die zentrale Wasserversorgung in Dachau verantwortlich, um die sich bis dahin das Königreich Bayern gekümmert hatte. Am 1. April 1939 wurden schließlich das Elektrizitätswerk Günding, die Pumpstation und das Wasserwerk als „Stadtwerke Dachau“ fusioniert, ein Eigenbetrieb der Stadt Dachau. Das große Kraftwerk an der Amper nahm 1951 seinen Betrieb auf. Es produzierte so viel Strom, dass die Stadt Dachau damals praktisch „strom-autark“ war, also keinen Strom zukaufen musste.

Zwei „runde“ Jubiläen fielen ebenfalls in dieses Jahr: Am 9. Oktober 1962, also vor 60 Jahren, beschloss der Stadtrat den Umbau des alten Amperfamilienbads zum Städtischen Familienbad. Zehn Jahre später, pünktlich zu den Olympischen Spielen im Sommer 1972 in München, nahm das Hallenbad seinen Betrieb auf. Sein Nachfolger, das neue Hallenbad, hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Ende September trennte sich die Große Kreisstadt vom Planungsbüro.

„Historische Badebekleidung“ – fröhliches Familienbadfest am 3. Juli

Ein gestreifter Einteiler in weiß-blau, Schnurbart und Sonnenhut: So gingen die vornehmen Herren in den 1920er Jahren zum Schwimmen. Den Badegästen von heute im Familienbad gefiel’s. © Stadtwerke Dachau

Am 3. Juli ging ein fröhlicher Sommer-Aktionstag der Stadtwerke Dachau im Familienbad über die Bühne: Im Mittelpunkt stand eine historische Badebekleidungsshow, bei der Dachauerinnen und Dachauer zeigten, wie ihre Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern ehedem das Wasser und die Sonne an der Amper und im Familienbad genossen hatten. Das Motto lautete: „Baden in historischer Badebekleidung“. Blumes Kleines Tanzorchester lieferte dazu beschwingte Musik, die Steaks und Bratwürstel vom Grill fanden reißenden Absatz.

Tag der Stadtwerke – Mehr als 2.000 Besucher und ein stolzes Stadtwerke-Team

OB Florian Hartmann (rechts) sprach am Stadtwerke-Tag ein kurzes gut gelauntes Grußwort, der Werkleiter Robert Haimerl ließ die 125-jährige kurz Revue passieren und bedankte sich bei den aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren jahrelangen Einsatz. © Stadtwerke Dachau

Der Sonntag, 9. Oktober, begann eher kühl, mit einem Wolken-verhangenen Himmel. Umso überraschter und erfreuter war das Stadtwerke-Team, dass mehr als 2000 Menschen in die Brunngartenstraße strömten und den „Tag der Stadtwerke“ zu einem Blick hinter die Kulissen nutzten: ob in den Werkstätten am Stadtwerke-Sitz, oder einige Meter weiter am Amperkraftwerk, sowie am Klärwerk, das mit einem Shuttle-Bus gut erreichbar war. Der eigentliche Renner war hingegen die Baustelle des neuen Hallenbads. Stadtwerke-Sprecherin Cornelia Scheyerl sprach von 800 bis 1000 Interessierten, die sich für den künftigen Wintertreffpunkt der Schwimmfans interessierten. Die Bierbänke im Innenhof des Stadtwerke-Areals waren durchgehend von zehn Uhr bis 18 Uhr gut besetzt. Nicht zuletzt, wegen der kulinarischen Schmankerl, die hier angeboten wurden, sowie wegen der Volksmusik-Gruppen und Bands aus der Großen Kreisstadt und dem Dachauer Land. Klar, dass ein umfangreiches Kinderprogramm nicht fehlen durfte, das sich die Stadtwerke Dachau in Zusammenarbeit mit dem Verein Echo ausgedacht hatten.

Schon kurz nach zehn Uhr schlenderten gut gelaunte Dachauer Familien über das Stadtwerke-Gelände an der Brunngartenstraße. © Stadtwerke Dachau

Entwicklung der Strom- und Gaspreise

Natürlich beschäftigte viele der Besucherinnen und Besucher die Entwicklung der Strom- und Gaspreise. „Auch jetzt erhalten wir täglich besorgte Anrufe“, berichtete Christian Diecke dieser Tage, der Abteilungsleiter Vertrieb und Wärme bei den Stadtwerken Dachau. Seine Hauptbotschaft lautet: „Wir machen alles, was in unserer Kraft steht, um die Härten der steigenden Strom- und Gaspreise abzumildern.“ Schon seit Jahren versuchen die Stadtwerke Dachau, die Risiken beider Märkte durch eine vorausschauende Beschaffungsstrategie zu minimieren. Etwa beim Strom, bei dem ein großer Teil der notwendigen Strommengen über mehrere Jahre hinweg kontinuierlich beschafft und nur ein geringer Anteil über die kurzfristigen Strom-Börsen eingekauft wird. „Wir können die Preissteigerungen zwar nicht vollständig auffangen“, stellt Diecke klar, „aber der Preisanstieg fällt in unseren Tarifen deutlich geringer aus als die Preisspitzen an den Börsen.“

Die Energiekrise macht auch dem städtischen Versorger zu schaffen. © PantherMedia

Strategien für die Zukunft – Nachhaltige Energien, ÖPNV und ultraschnelles Internet

Die Stadtwerke Dachau investieren schon seit Jahren in erneuerbare und nachhaltige Energien: Die Dächer der städtischen Gebäude werden mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet. Derzeit erzeugen sie rund 450 000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Zudem halten die Stadtwerke Dachau zahlreiche Beteiligungen an Windparks, sowohl Offshore wie Onshore. „Wir suchen auch bei uns in der Region nach Standorten und Kooperationspartnern“, erklärt Christian Diecke.

Zwölf neue, mit Biomethan betriebene Busse wurden für die Einführung des 10-Minutentakts auf den Ringlinien 720, 722 und 726 angeschafft. © Stadtwerke Dachau

Auch in Sachen Mobilität sind die Stadtwerke Dachau nachhaltig unterwegs. Etwa durch eine Verbesserung des ÖPNV-Netzes mit dem Zehn-Minuten-Takt oder durch den Austausch von Dieselbussen durch Fahrzeuge mit nachhaltigeren Antrieben. Zudem bauen die Stadtwerke Dachau kontinuierlich ihr Netz an Stromtankstellen für den motorisierten Individualverkehr aus. Derzeit sind öffentlich Ladesäulen an mehr als 20 Standorten innerhalb des Stadtgebiets verfügbar. Unverzichtbar für eine nachhaltige Infrastruktur ist der Ausbau des Glasfaser-Netzes, eine Aufgabe, die die Dachau CityCom seit einigen Jahren tatkräftig vorantreibt. Alles Investitionen, die helfen, eine nachhaltige Zukunft für die Region Dachau sowie die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Dachau aufzubauen. kra

Weitere Infos auf www.stadtwerke-dachau.de.

Kontakt

Stadtwerke Dachau

Brunngartenstraße 3

85221 Dachau

Tel: +49 8131 70090

Web: www.stadtwerke-dachau.de

Mail: info@stadtwerke-dachau.de