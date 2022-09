Trauer um Ernst Hopfensberger

Teilen

Ernst Hopfensberger starb im Alter von 86 Jahren. © nef

Ernst Hopfensberger aus Aufhausen starb im Alter von 86 Jahren. Die Familie war sein Leben, der Fußball seine Leidenschaft.

Aufhausen – Im Alter von 86 Jahren ist Ernst Hopfensberger nach längerer Krankheit daheim im Kreise seiner Familie verstorben. Der gebürtige Münchner lebte seit 1970 in Aufhausen. Der gelernte Maurer baute sich dort mit seiner Frau Traudl ein Haus, die beiden waren 64 Jahre lang glücklich verheiratet.

Wegen seiner zugänglichen Art lebte er sich schnell ein. Seine Beliebtheit war nun auch bei seiner Trauerfeier in der St. Stephanus Kirche sichtbar – viele Menschen nahmen bei der Urnenbeisetzung Abschied. Die musikalische Umrahmung übernahmen Hans Kreppold und seine Tochter. Natürlich waren auch Vertreter des Schützenvereins Glück Auf, des BC Aufhausen und des Krieger- und Soldatenvereins Weichs, bei denen Hopfensberger Mitglied war, vertreten – teils mit ihren Fahnen. Im Namen des Schützenvereins sprach Heidi Rottmair Abschiedsworte über das geschätzte Mitglied.

Die Familie stand für Ernst Hopfensberger immer im Mittelpunkt. Bekannt war er aber auch als leidenschaftlicher Fußballer. Der Löwenfan war einst selbst ein höherklassiger Kicker, und spielte in einer bayerischen Amateurauswahl im letzten Vorbereitungsspiel in München sogar gegen die legendäre Nationalmannschaft mit Fritz Walter, bevor diese 1954 in der Schweiz Weltmeister wurde.

Nach seiner fußballerischen Karriere war Ernst Hopfensberger einige Zeit Trainer beim SV Weichs. „Ohne Gage“, hat er immer gerne erzählt: „Es gab kein Geld, dafür durften meine Frau und ich kostenlos dort Tennis spielen.“ Doch für Tennis hielt sich seine Leidenschaft eher in Grenzen.

Von Ernst Hopfensberger kam einst auch die Anregung, zusammen mit einigen Spezln den BC Aufhausen zu gründen.

Hopfensberger war recht hilfsbereit und gesellig. Aber ebenso dafür bekannt, dass er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt. Es gab nicht viele Bürgerversammlungen, wo sich Ernst Hopfensberger zum Wohle des Ortes und der Aufhauser Bürger nicht zu Wort meldete.

Um den Verstorbenen trauern neben seiner Frau Traudl insbesondere auch seine Tochter Heidi und Schwiegersohn Josef, die Enkelkinder Stefanie und Alexander mit Ehepartnern sowie drei Urenkel. Ernst Hopfensberger hat aber nicht nur in der Familie viele positive Spuren hinterlassen.

HEINZ NEFZGER