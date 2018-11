ÜB schlägt vor: Alkoholverbot am Dachauer Bahnhof?

Nach Münchner oder Regensburger Vorbild

Die ÜB wünscht sich ein Alkoholverbot am Dachauer Bahnhof. Dadurch, so heißt es in einer offiziellen Anfrage an Oberbürgermeister Florian Hartmann, könnte zum einen das Erscheinungsbild des Bahnhofs verbessert werden.