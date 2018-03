Einbruch in Bavarian International School: Unbekannte erbeuten mehrere tausend Euro

Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Haimhausen

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Bavarian International School in Haimhausen eingebrochen. Sie erbeuteten mehrere tausend Euro, richteten aber auch einen erheblichen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen.