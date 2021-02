Vollsperrung nach Unfall auf A8: Lkw rammt Betonwand und kippt um - Autos von Trümmerteilen getroffen

Ein Sattelzug ist am Donnerstag auf der A8 aufgrund eines geplatzten Reifens gekippt. Drei Personen wurden verletzt. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

Sulzemoos – Ein Lkw-Unfall hat am Donnerstag (25. Februar) im Landkreis Dachau für eine Vollsperrung auf der Autobahn gesorgt. Der polnische Sattelzug war gegen 15.20 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs. Als an dem Lastwagen der linke Vorderreifen platzte, zog die Zugmaschine nach links und kollidierte mit derartiger Wucht mit der Mittelschutzwand, dass größere Betontrümmer herausbrachen, auf die Gegenfahrbahn flogen und dort zwei Autos beschädigten.

Heftiger Unfall auf A8: Lkw rammt Betonmauer - Autos von Trümmern getroffen

Währenddessen schleuderte der Sattelzug nach rechts in den Grünstreifen, wo er auf die Seite kippte, wodurch der Dieseltank des LKW riss. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilte, wurde durch die Dynamik des Unfalls der 31-jährige ukrainische Lkw-Fahrer mittelschwer verletzt. In den umgekippten Lkw fuhr dann auch noch ein Mercedes, deren Insassen ebenfalls einmal mittelschwer und einmal leicht verletzt wurden. Die Personen wurden in den umliegenden Krankenhäusern aufgenommen.

+ Der verunfallte Lkw. © cst

Hefiger Lkw-Unfall auf A8: Vollsperrung und Großaufgebot

Die Richtungsfahrbahn wurde für die Landung zweier Rettungshubschrauber und für Rettungs- sowie Bergungsarbeiten voll gesperrt, weshalb der Verkehr an der AS Odelzhausen ausgeleitet wurde. Neben den Rettungskräften, der Autobahnmeisterei und den örtlichen Feuerwehren war auch der Fachberater des THW im Einsatz.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis ca. 2 Uhr an, da der zerrissene Dieseltank, die zehn Tonnen schwere Ladung und insbesondere der duale Diesel-Erdgas-Antrieb des Lkw den Bergungsdienst vor Herausforderungen stellte. Wegen der Gastanks musste auch für etwa eine Stunde die Gegenfahrbahn gesperrt werden, um beim Aufstellen des Sattelzugs einen Sicherheitsradius zu gewährleisten. Die Unfallermittlungen führt der auf Lkw spezialisierte Schwerlastkontrolltrupp der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck. dn

Dachau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Dachau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.