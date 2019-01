27-Jähriger übersieht Gegenverkehr

Bei einem Unfall an der Indersdorfer Gabel am Montagfrüh ist hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand.

Dachau–Ein 26-jähriger Schwabhausener war mit seinem Suzuki auf der Staatsstraße 2047 in Richtung Dachau unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2050 bog er nach links in Richtung Indersdorf ab. Der Mann übersah dabei einen entgegenkommenden, 27-jährigen Dachauer in seinem Daimler, wie die Polizei mitteilte. Die beiden stießen zusammen. Der Daimler wurde durch den Zusammenstoß anschließend noch leicht gegen einen an der Einmündung wartenden BMW geschoben. Laut bisherigen Ermittlungen wurde kein Verkehrsteilnehmer verletzt, so die Polizei. Der Gesamtschaden beträgt rund 21 000 Euro. Aufgrund der starken Beschädigungen mussten der Daimler und der Suzuki abgeschleppt werden.

dn