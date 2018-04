Lkw schiebt Auto 70 Meter vor sich her - 28-jährige Vierkirchnerin hat Schutzengel

Bei einem Unfall am vergangenen Samstagmorgen hat eine 28-jährige Vierkirchnerin eine Sattelzugmaschine übersehen. Der Lkw erfasste ihr Auto und schob es 70 Meter vor sich her. Die Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Petershausen– Zum Glück ist am Samstag bei einem Unfall bei Petershausen weniger passiert, als es zunächst den Anschein hatte: Um 9.40 Uhr fuhr eine Dame aus Vierkirchen mit ihrem VW auf der Marbacher Straße. Hinter ihr fuhr eine Sattelzugmaschine. Auf Höhe der Hauptstraße fuhr sie in den gegenüberliegenden Feldweg und wendete. Beim Einbiegen in die Marbacher Straße übersah sie den nun von links kommenden Lkw, der ihren Wagen erfasste und etwa 70 Meter vor sich her und in den Straßengraben schob, wie doe Polizei mitteilte.

Da zunächst schwerere Verletzungen der Autofahrerin nicht auszuschließen waren, befanden sich ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt am Unfallort. Glücklicherweise wurde die Dame jedoch lediglich leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der VW hat wohl nur noch Schrottwert, der Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Die Feuerwehren Petershausen und Obermarbach sperrten eineinhalb Stunden die Straße.