Hoher Schaden nach Zusammenstoß

Mitten auf der Münchner Straße hat sich gestern ein schadensträchtiger Unfall ereignet.

Dachau - Eine 35-Jährige wollte gegen 12.30 Uhr aus der Bürgermeister-Krebs-Straße mit ihrer Mercedes C-Klasse nach links in die Münchner Straße in Richtung Karlsfeld einbiegen, als zeitgleich ein Mercedes Sprinter in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Die 35-Jährige sah den Dachauer Sprinter zu spät, es kam in der Straßenmitte zum Zusammenstoß. Die C-Klasse war daraufhin wirtschaftlicher Totalschaden, der Sprinter zumindest schwer beschädigt. Immerhin: Die Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei musste während der Bergungsarbeiten zwei Fahrspuren sperren. Es kam zu Behinderungen in beiden Richtungen. pid