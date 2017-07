Kradfahrer (18) prallt frontal gegen Opel

Am Montagmittag wurde ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Feldgeding - Der Kradfahrer war auf der Staatsstraße 2939 aus Günding kommend in Richtung Autobahn unterwegs. An der Einmündung der Dachauer Straße bei Feldgeding bog er nach rechts in die Dachauer Straße ab. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel, den ein 71-Jähriger fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer und der Opelfahrer sowie seine 67-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Schaden beträgt rund 15 000 Euro.

(pid)