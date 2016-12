Frau stirbt noch an Unfallstelle

Frontalzusammenstoß im Vierkirchner Holz

Röhrmoos – Bei einem Frontalzusammenstoß eines Fiat Panda mit einem VW Touran heute gegen 12.50 Uhr zwischen Schönbrunn und Vierkirchen ist die 57 Jahre alte Fahrerin des Panda getötet worden. Ihre Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Auch der 19-jährige VW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord waren die beiden Frauen aus dem Landkreis Dachau im Fiat Panda von Schönbrunn her kommend in Richtung Vierkirchen unterwegs, als ihnen im Vierkirchner Holz der Touran entgegenkam. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fiat auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem VW zusammen.

Der Aufprall war so stark, dass die Fahrerin des Pandas noch an der Unfallstelle verstarb. Ihre 46 Jahre alte Beifahrerin wurde schwerstverletzt im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Vierkirchen, Röhrmoos und Biberbach mussten sie mit dem Rettungsspreitzer aus dem stark deformierten Autowrack befreien. Die Frau kam in eine Münchner Klinik, wo sie nachmittags noch in Lebensgefahr schwebte.

Der Fahrer des VW Touran wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Amper-Klinikum nach Dachau. Die Straße war bis 16 Uhr gesperrt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang analysieren.