Radfahrer schwer am Kopf verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem anderen Radler schwer verletzt worden.

Karlsfeld – Der 64-jährige Hebertshauser war am Dienstag um 13.05 Uhr auf der Münchner Straße in karlsfeld unterwegs. Auf Höhe Haus-nummer 7 wollte er einen vor ihm radelnden 13-jährigen Schüler aus Karlsfeld links überholen. Doch plötzlich zog der Schüler unvermittelt nach links, um die Straßenseite zu wechseln, wie die Polizei gestern in ihrem Pressebericht mitteilte. Beim Zusammenstoß erlitt der 64-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, schwere Kopfverletzungen und wurde in das Dachauer Krankenhaus eingeliefert. Der Schüler wurde nicht verletzt.

dn