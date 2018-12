Ein Schicksalsschlag ändert das Leben für Familie Ebert: Nichts ist mehr so, wie es einmal war

Nicole und Manuel Ebert bangten und hofften zusammen um ihre schwer kranke Tochter und konnten das Leben umso mehr genießen, als es Alina besser ging. Bis vor ein Aneurysma in Nicoles Kopf platzte. Nun lebt die Mutter von drei Kindern im Pflegeheim.

Unterweilbach – Der 1. Juli 2017: An diesem Tag wird das Leben der Familie Ebert komplett auf den Kopf gestellt. Es ist der Tag, an dem Mutter Nicole das letzte Mal spricht, an dem sie zum Pflegefall wird. Seitdem ist für Manuel Ebert (40) und die Kinder Viviane (9), Alina (7) und Emilio (2) nichts mehr so, wie es war.

Es war Sommerfest in der Montessori-Schule, Viviane ging damals in die zweite Klasse. Mama Nicole, 36 Jahre alt, half mit, sie saß an der Kasse. Auch Alina und Emilio und die Oma waren mit dabei. „Plötzlich hat Nicki zur Oma gesagt, dass es ihr nicht gut geht und dass sich ihre linke Hand taub anfühlt“, erzählt Manuel Ebert. Nicole Ebert fiel in Ohnmacht, sie musste sich übergeben. Der Notarzt kam, brachte sie ins Dachauer Krankenhaus.

Drei Wochen liegt Nicole Ebert im Koma

+ Dass Nicole Ebert von dort sofort nach München weitertransportiert und im Klinikum Rechts der Isar notoperiert wurde, das hat ihr Mann erst später erfahren. Nachdem er die Kinder und seine Mutter nach Hause gebracht hatte, fuhr er ins Krankenhaus. Dort sagten ihm die Ärzte, dass seine Frau längst in München operiert wird, wegen eines geplatzten Aneurysmas an der Hauptschlagader im Gehirn. Später am Abend informierten ihn die Ärzte über den Verlauf der OP, „sie sagten, dass Lebensgefahr besteht“.

Beim Besuch am nächsten Tag „hätte man sie eigentlich nicht erkannt“, sagt Manuel Ebert. Die Schädeldecke war entnommen worden, mehrere Schläuche führten in ihren geschwollenen Kopf. „Drei Wochen lang lag sie im Koma, es war ein Hoffen und Bangen.“

Es war nicht das erste Mal, dass Manuel Ebert um seine Familie bangte. Schon während seine Frau mit Alina, ihrer zweiten Tochter, schwanger war, hatte das Paar große Angst. Denn Alina hat einen schweren Herzfehler, der schon bei den ersten Ultraschalluntersuchungen festgestellt wurde. „Wie schlimm, haben wir erst bei der Geburt erfahren“, so Manuel Ebert. Bei Alina fehlte die Scheidewand zwischen den Kammern. Sie musste nach der Geburt schnell operiert werden, dreimal. Hoffen und Bangen, immer wieder.

Jetzt hat sie ein sogenanntes Ein-Kammer-Herz, muss Medikamente nehmen und regelmäßig zum Arzt, „aber es geht ihr gut“. Die Siebenjährige geht in die erste Klasse. „Sie kann alles machen – bis auf Hochleistungssport“, erzählt der Papa. Nur wenn sie sich übernimmt, kriegt sie Kopfweh und muss brechen. „Das muss Alina jetzt lernen – wann dieser Punkt erreicht ist.“

Manuel und Nicole Ebert sind seit 22 Jahren zusammen

Dass Manuel und Nicole Ebert Kinder bekommen haben, ist ein großes Glück. Sie hatten sich so sehr eine eigene Familie gewünscht. Seit 22 Jahren sind die beiden zusammen, fast noch eine Jugendliebe. Sie kommen beide aus Hebertshausen, kannten sich aus dem Ort. „Nicki hat Zeitungen ausgetragen, da haben wir uns öfters getroffen“, erzählt Manuel. Dann sind sie zusammen ausgegangen – und seit dem 6. Oktober 1996 sind sie ein Paar. Neun Jahre später heirateten sie. Nicole wurde schwanger und brachte Viviane zur Welt. Das war 2009.

Manuel und Nicole waren glücklich. Viviane kam sieben Wochen zu früh und hatte an beiden Augen „eine Augenmuskelgleichgewichtsstörung“, erklärt Manuel Ebert. Auch sie wurde dreimal operiert, bis zum Alter von vier Jahren, „um die Position der Augen zu korrigieren“. Inzwischen geht sie in die vierte Klasse, ist aufgeweckt, fröhlich. Viviane ist für ihr Alter groß, „sie hat schon Schuhgröße 36 – kommt wohl nach dem Papa“, sagt Manuel Ebert und schmunzelt.

In Unterweilbach sollte die kleine Familie ein neues Zuhause finden. Während der Schwangerschaft mit Alina begannen die Eberts zu bauen. Die Sorgen um das schwer kranke Baby ließ die Familie enger zusammenrücken. Irgendwann konnten sie sich ihrem jungen Familienglück in ihrem neuen Heim hingeben, erkannten aber auch, wie fragil das Leben ist. Umso mehr beschlossen die Eberts, das Leben zu genießen. Doch Mama, Papa und den Kindern blieb nicht mehr viel Zeit gemeinsam in ihrem Haus.

Im September 2016 kommt Sohn Emilio auf die Welt

Nicole wurde nochmals schwanger. Im September 2016 kam Emilio zur Welt. „Bis Dezember 2016 ist alles gut gegangen“, sagt Manuel Ebert. Bis die Rückenschmerzen bei Nicole kamen: Schwangerschaftsosteoporose, lautete die Diagnose, neun Rückenwirbel waren gebrochen. Sie bekam ein Stützkorsett, Krücken, Medikamente und eine Haushaltshilfe. Innerhalb von fünf Monaten konnte sie immerhin den Säugling wieder heben. Dann kam der Tag des Sommerfestes.

Drei Wochen lang lag Nicole im Koma. „Die Kinder wollten natürlich zur Mama“, sagt Manuel Ebert. Sie wurde langsam wacher, die Schläuche wurden nach und nach entfernt. „Ich habe den Kindern erklärt, dass die Mama eine Verletzung im Kopf hat und dass die Ärzte versuchen, ihr zu helfen.“ Die Kinder konnten gut damit umgehen. Nach einigen Wochen wurde Nicole Ebert in die Schön-Klinik entlassen, weil sie keine Intensiv-Betreuung mehr benötigte. Dort bekam sie Therapien und wurde medizinisch versorgt. Die Schädeldecke wurde wieder eingesetzt. Sie musste an den Beinen operiert werden, weil sie vom Liegen Spitzfüße hatte. Im Rollstuhl konnte Manuel Ebert mit ihr auch in den Garten gehen. „Und eines Tages hab ich zu Emilio beim Verabschieden gesagt: Sag pfiadi zur Mama – da hat sie die Hand gehoben.“

Mittlerweile kann Nicole Ebert wieder alleine essen

Nicole machte nach und nach kleine Fortschritte. Ihre rechte Seite kann sie wieder steuern, „sie isst alleine, kann die Hand heben“, erzählt ihr Ehemann. Aber die linke Körperhälfte ist komplett ohne Funktion.

Und sprechen kann Nicole nicht. „Sie hat eine Blockade im Kopf“, sagt Manuel. „Aber sie versucht etwas zu sagen, erst letzte Woche wieder.“

Inzwischen lebt Nicole Ebert in einem Pflegeheim am Luise-Kiesselbach-Platz, in einer Einrichtung für Wach-Koma-Patienten. Sie kann schreiben, mit ihren Besuchern kommuniziert sie per Tablet. Sie hat gute und schlechte Tage, erzählt ihr Mann. An manchen Tagen ist sie aufmerksam, lustig, „am Wochenende hat sie mich hergewunken und wollte, dass ich ihr ein Bussi geb“. An anderen Tagen dämmert sie vor sich hin, „als ob sie dösen würde“.

Aber essen, „das kann sie immer“, lacht Manuel Ebert. Damit könne man seiner Frau eine Freude machen: Manchmal bringt er eine Pizza oder einen Döner mit. Die Kinder gehen mit der Mama ganz normal um, sie sind hineingewachsen in die Situation. „Sie zeigen ihr Fotos, erzählen von der Schule oder spielen Memory mit ihr.“ Manchmal holt Manuel Ebert seine Frau nach Hause.

Manuel Ebert hat große Zukunftssorgen

Sein eigenes Auto musste er inzwischen verkaufen, er hat zum Glück die Möglichkeit, einen Firmenwagen zu nutzen. Die Gesamtsituation – Schulgeld, Kita, Medikamentenzuzahlungen und vieles mehr – haben bereits alle Ersparnisse aufgefressen, sein Haus ist natürlich längst nicht abbezahlt. Manuel Ebert plagen große Zukunftssorgen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie er ein gebrauchtes Radl für die Kinder bezahlen soll: „Was ist, wenn es nicht besser wird?“ Was ist, wenn Nicole Ebert ihr Leben lang im Pflegeheim bleiben muss?

Manuel Ebert schildert alles ganz sachlich. „Ich lasse kaum Emotionen zu“, erklärt der 40-jährige Verkaufsberater. Er ist angestellt in einem Betrieb in Fürstenfeldbruck. Er funktioniert, von morgens bis abends, von Montag bis Sonntag. „Es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht ändern.“ Und so nimmt er sein Schicksal hin.

Morgens gehen die beiden Mädchen um acht Uhr aus dem Haus und fahren mit dem Bus in die Schule. Manuel Ebert bringt seinen Sohn in die Kita nach Ampermoching, seinen Hund zu seiner Mutter nach Hebertshausen und fährt in die Arbeit. Die Mädchen fahren nach der Schule zur Oma, der Papa kommt nach der Arbeit und holt sie ab. Wenn die Kinder im Bett sind, warten Anträge und Papierkram auf ihn.

Am Montag- und Donnerstagabend besucht er seine Frau, mal mit, mal ohne Kinder – und die Wochenenden gehören den Kindern, „abgesehen von ein paar Stadionbesuchen“. Dann kümmern sich Taufpaten, Freunde und Familie um die Kinder. Und auf die Frage, wie der Papa die Familie managt, sagen Viviane und Alina einstimmig: „Cool!“

Kette der helfenden Hände

Das Geld, das bei unserer Aktion „Kette der helfenden Hände“ gespendet wird, kommt zu 100 Prozent Kindern, Familien und Senioren aus Stadt und Landkreis Dachau zu, die unverschuldet in Not geraten sind, wie die Familie Ebert. Spenden können überwiesen werden auf das Konto der Sparkasse Dachau:

(DE29 7005 1540 0380 9731 15)

oder der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau:

DE68 7009 1500 0000 0199 50.