Unwetterzelle fegt über den Landkreis - 14 Feuerwehreinsätze

Dunkle Gewitterwolken brauten sich über Sielenbach am Montagabend zusammen.

Keine Verletzen, aber umgestürzte Bäume in der Gewitternacht von Montag auf Dienstag

von Verena Möckl schließen

Über den Landkreis Dachau hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Unwetter gefegt. Umgestürzte Bäume zeugen von dem Gewitter.

Landkreis – Wetterleuchten am Himmel, Starkregen und Sturmböen sind Montagnacht über den Landkreis Dachau gezogen. Das Unwetter hat in einigen Gemeinden auch Spuren hinterlassen, wie Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser mitteilte, seien diese aber „relativ überschaubar“ gewesen.

14 Einsätze der Feuerwehren im Landkreis Dachau

In Altomünster, Ebertshausen, Eichhofen, Dachau, Günding, Feldgeding, Karlsfeld, Kleinberghofen, Langenpettenbach, Oberzeitlbach, Röhrmoos und Weichs mussten die Feuerwehren zu Sturmeinsätzen ausrücken. Insgesamt kam es im Landkreis zu 14 Einsätzen. Wie der Kreisbrandinspektor berichtete, mussten die Feuerwehrleute in elf Fällen Bäume oder Äste von den Straßen entfernen.

+ Sturmeinsatz: Die Dachauer Feuerwehr entfernt einen umgestürzten Baum auf der Fahrbahn. Foto. Feuerwehr Dachau © Feuerwehr Dachau

Umgestürzter Baum in Dachau auf Fahrbahn

In Dachau hielt ein Baum an der Augsburgerstraße der Unwetterzelle nicht mehr stand. Er fiel um und blockierte die Fahrbahn. Nach dem 45-minütigen Einsatz der Dachauer Feuerwehr war die Straße wieder frei.

Zerbrochene Fensterscheibe in Karlsfelder Bäckerei

Die Feuerwehr Karlsfeld meldete gleich vier Sturmeinsätze: unter anderem an der Jägerstraße. Dort ist die Fensterscheibe einer Bäckerei zerbrochen. „Diverse Einrichtungsgegenstände wurden im unmittelbaren Umfeld des Geschäftes auf den öffentlichen Verkehrsweg verteilt“, schrieb die Karlsfelder Feuerwehr in den sozialen Medien zu dem Vorfall.

+ Fensterscheibe zerbrochen. Handwerker reparieren die Glasscheibe einer Karlsfelder Bäckerei. © Norber Habschied

Überflutung einer Garage von Feuerwehr Karlsfeld verhindert

An der Leinorstraße in Karlsfeld drohte kurz nach Mitternacht die Überflutung einer anliegenden Garage. Aufgrund des Regens ist es zu einer Verstopfung des Abflusses gekommen. Die Einsatzkräfte der Karlsfelder Feuerwehr mussten daher eine Grobreinigung der lokalen Sickerschächte vornehmen, um ein Abfließen des aufgestauten Wassers zu ermöglichen. In Altomünster mussten die Feuerwehrkräfte einen Keller auspumpen, der aufgrund des starken Regens unter Wasser stand.

Keine Unfälle und Verletzen infolge des Gewitters

Alles in allem sei das Gewitter, so Reimoser, „nichts Außergewöhnliches“ gewesen. Wir sind diesmal gut weggekommen.“ Die Polizei Dachau meldete keine Unfälle oder Verletzte infolge des Gewitters.

Gewitterwarnung auch für folgende Tage

Wetterexperte Christian Fischer hat die Anfänge des Gewitters auf einem Foto festgehalten. „Es zeigt eine rotierende Gewitterzelle, eine Mesozyclone, die im weiteren Verlauf über den nordwestlichen Landkreis Dachau gezogen ist“, schrieb Fischer.

Die folgenden Abende haben, so Fischers Wetterprognose, ebenfalls Gewitterpotenzial. Denn wie Fischer erklärt, befindet sich der Landkreis „immer noch im Bereich Level 2 von Estofex“. Kurz gesagt: Es könne „wieder ordentlich scheppern“. vm