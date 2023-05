US-Amerikaner verursacht Unfall bei Schönbrunn

Schwerer Verkehrsunfall an der Abzweigung: Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizeiinspektion Dachau, verursachte der Fahrer des Volvo die Kollision. © kreisbrandinspektion dachau

Schönbrunn – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße Dah 3 zwischen Schönbrunn und Röhrmoos sind am Freitagnachmittag vier Menschen verletzt worden.

Nach Angeben der Polizeiinspektion Dachau sowie der Kreisbrandinspektion fuhr ein 65 Jahre alter Mann aus den Vereinigten Staaten von Amerika mit seinem Volvo gegen 12.45 Uhr die Straße von Vierkirchen kommend in Richtung Röhrmoos. An einer Kreuzung wollte er nach links in Fahrtrichtung Schönbrunn abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er, vermutlich aus Unachtsamkeit, eine von links kommende 63-jährige Röhrmooserin mit ihrem Toyota, die aus Schönbrunn kam und in Richtung Röhrmoos unterwegs war. Der Amerikaner hätte laut Polizei an genannter Kreuzung Vorfahrt gewähren müssen.

Bei der Kollision der beiden Autos wurde der Toyota zur Seite geschleudert und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Ersthelfer konnten die Röhrmooserin aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Amerikaner verletzte sich leicht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 35 000 Euro. Die Kreisstraße war für etwa fünf Stunden gesperrt. Bei dem Unfall waren neben der Polizei die Feuerwehren aus Röhrmoos, Vierkirchen, Schönbrunn, Ampermoching sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Ein hinzualarmierter Rettungshubschrauber konnte noch während des Anflugs wieder abbestellt werden. dn