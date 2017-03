Suche nach Vandalen in Erdweg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Erdweg einen Schaden von rund 3500 Euro angerichtet. Es werden Zeugen gesucht.

Erdweg–Ein oder mehrere Vandalen haben in Erdweg ihr Unwesen getrieben, an der Hauptstraße in Erdweg zwischen Edeka-Markt und Großberghofen sowie im Hochweg. Das teilte die Polizei gestern mit. In der Hauptstraße wurden mehrere Leitpfosten beschädigt und teilweise sogar mit der Betonverankerung aus dem Boden gerissen. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Im Hochweg, einem Fußweg von Erdweg nach Eisenhofen, wurde in derselben Nacht ein Weidezaun aus der Verankerung gerissen, wodurch ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand. Der Weidezaun kann laut Polizei derzeit nicht mehr benutzt werden.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 in Verbindung zu setzen. dn