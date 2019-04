Hand in Hand für Mensch und Natur

„Natur macht nicht an den Gemeindegrenzen halt“, sagt Robert Rossa, Geschäftsführer des Vereins Dachauer Moos. Er setzt sich unter anderem zusammen mit den Mitgliedsgemeinden des Vereins dafür ein, Mensch und Natur wieder näher zusammen zubringen.

Dachau – Den Verein Dachauer Moos gibt es schon seit fast 25 Jahren. Mit seiner Gründung 1995 begann die interkommunale Zusammenarbeit in Bezug auf die Artenvielfalt im Bereich Dachau, Landkreis und Landeshauptstadt München. Mitglieder sind kommunale Gebietskörperschaften. Dazu zählen die Gemeinden Bergkirchen, Gröbenzell, Haimhausen, Hebertshausen, Karlsfeld, Oberschleißheim, Unterschleißheim sowie München und Dachau mit ihren Landkreisen.

Der Verein hat sich drei Schwerpunkte gesetzt. „Es geht uns unter anderem um Umwelt- und Naturbildungspädagogik sowie das Unterstützen der Menschen im Zusammenhang mit der Natur“, sagt Robert Rossa, Geschäftsführer des Vereins. Das erreichen die Verantwortlichen mit Veranstaltungen, aber auch Projekttagen, die im Umwelthaus am Obergrashof das ganze Jahr über stattfinden. An der Kaltmühle entsteht momentan eine weitere Umweltbildungsstätte, die im nächsten Schuljahr eröffnet werden soll. „Sie ist vorwiegend für die Schulen der Mitgliedsgemeinden gedacht“, erklärt Robert Rossa. Der Schwerpunkt am Obergrashof liege in der Landwirtschaft und Ernährung, und in der Kaltmühle würden die Lehrplanthemen der Grundschulen näher behandelt. „Dafür wird extra eine Umweltpädagogin eingestellt“, so Rossa.

Die Bürger der Mitgliedsgemeinden können sich bei Kursen zu den verschiedensten Themen weiterbilden. Ein Höhepunkt ist die Vogelstimmenführung für Sehbehinderte. Es werden die verschiedensten Vogelstimmen erklärt sowie Vogelpräparate mitgebracht. „Die Sehbehinderten können dort erleben, wie sich die Vögel anfühlen“, sagt Rossa.

Schon am Gründonnerstag bietet der Verein einen Insektenhotel-Workshop an. Jeder kann mit so einem Hotel die Insekten und im speziellen Bienen unterstützen. „In den normalen Gärten fehlen die richtigen Strukturen, wie zum Beispiel Schilf, worin sich die Bienen einnisten können. Insektenhotels bieten daher den nötigen Schutz im heimischen Garten“, erklärt der Geschäftsführer. Es kann aber noch mehr unternommen werden, um den Garten tiergerecht zu gestalten. „Man kann das naturnahe Gärtnern bei unserer offenen Gartenwerkstatt lernen.“ Unordnung und Abwechslung sind hier die Stichworte, die den Garten zu einem Tierparadies machen. „Der deutsche Ordnungssinn entspricht nicht der Natur, und man muss aufklären, dass man Natur einfach Natur sein lässt“, so der Experte. Robert Rossa selbst ist seit dem letzten Jahr mit Bergkirchen und Haimhausen sowie einem Gartenbauverein und Jägern unterwegs, um weitere Biotope und Blühflächen für Insekten und andere Tiere anzulegen.

Infos zu den Kursen und zur Anmeldung gibt es auf www.verein-dachauer-moos.de oder unter 0 81 31/2 75 85 85.

Leyla Yildiz