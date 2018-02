Vier Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Vier leicht verletzte Personen und zwei stark beschädigte Fahrzeuge: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntag bei Walkertshofen, Gemeinde Erdweg.

Walkertshofen– Ein 45-jähriger Germeringer war um 12.25 Uhr mit seinem schwarzen VW Polo von Walkertshofen in Richtung Welshofen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Beifahrersitz saß seine siebenjährige Tochter. An der Einmündung auf die Staatsstraße 2054 wollte der Germeringer nach links in Richtung Welshofen abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten und von links kommenden VW Bus, in dem sich ein 26-jähriger Vierkirchener und seine 25-jährige Beifahrerin aus Markt Indersdorf befanden. Durch den heftigen Zusammenstoß schleuderte der VW Bus nach links von der Straße und blieb im angrenzenden Feld stehen. Alle vier Insassen in den beiden Autos erlitten Prellungen und wurden zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden an der Front massiv beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 22 000 Euro. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, musste die Unfallörtlichkeit bis zur Bergung der Fahrzeuge durch den Abschleppdienst für zwei Stunden gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Welshofen im Einsatz.