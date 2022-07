Vier Tage lang die Sorgen vergessen - Kinder aus dem Ahrtal lernen in Ainhofen schwimmen

Gutes Gefühl im Wasser: Die Schwimmlehrerin Isabel Kühnl brachte in Ainhofen den Kindern aus dem Ahrtal das Schwimmen bei. © ost

Ainhofen – 23 Frauen, Männer und Kinder aus dem Ahrtal, die noch immer unter der Flutkatastrophe vor einem Jahr leiden, durften wenigstens vier Tage lang auf dem Jugend-Zeltlagerplatz und dem Freibad Ainhofen ihre Sorgen ein bisschen beiseitestellen.

Die Hilfsorganisation „Indersdorf hilft“, hatte Kontakte bezüglich des kleinen Erholungsaufenthalts der Ahrtaler mit dem dortigen Arbeiter-Samariterbund (ASB) geknüpft.

Der ASB hat nun sechs von der Flutkatastrophe schwer getroffene Familien aus dem Ahrtal und Trier mit insgesamt elf Kindern begleitet. Diese Familien könnten im Blockhaus des Jugendzeltplatzes in Ainhofen übernachten. Mitglieder von „Indersdorf hilft“ zeigten den Gästen Sehenswürdigkeiten in Indersdorf und der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm. Im Mittelpunkt des Aufenthaltes stand bei den hochsommerlichen Temperaturen freilich das Freibad Ainhofen. „Denn durch die Flutkatastrophe gibt es in unserer Gegend für die Kinder keine Möglichkeit, das Schwimmen zu erlernen“, sagte Jutta Knieps vom ASB.

Geschenke-Austausch auf der Freibad-Terrasse: Landrat Stefan Löwl, „Inderdorf-hilft“-Chef Roland Hamberger, Jutta Knieps (ASB), Bürgermeister Franz Obesser, Freibad-Chef Hans Reif und ASB-Hochwasserhilfeleiter Armeen Kolians (v. l.). © ost

Der VfB Ainhofen gewährte den Gästen freien Eintritt im Freibad und stellte den Kindern die Schwimmlehrerin Isabel Kühnl zur Seite.

Infos über aktuelle Situation im Ahrtal

Jutta Knieps informierte über die aktuelle Situation im Ahrtal. Der ASB hat in Bad Neuenahr mittels Container 48 Wohneinheiten und weitere elf Wohneinheiten in Dernau für die obdachlos gewordenen Familien geschaffen. Dort sind auch 140 Tiny-Häuser entstanden. Viele von der Flut Betroffene hausen laut Knieps immer noch in Rohbauten. „Viele hängen nicht zuletzt wegen des Handwerkermangels und der vorherrschenden Bürokratie in der Luft“, erklärte Knieps. Sie geht davon aus, dass es noch acht bis zehn Jahre dauern wird, bis man wieder von normalen Zuständen sprechen könne. Auch die Hälfte des Eisenbahnverkehrs sei noch zerstört. Knieps beweist Humor und sagte: „Der einzige Vorteil an der Flut ist, dass wir endlich schnelles Internet bekommen.“ Viele geschädigte Orte seien momentan dabei, eigene Wärmenetze aufzubauen.

Matthias Köhler, zweiter Vorsitzender bei „Indersdorf hilft“, erzählte, dass in Dernau, wo sein Verein Aufbauhilfe leistete, derzeit Arbeitspause ist. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass die Schar der freiwilligen Helfer gegenüber der Anfangszeit viel kleiner geworden sei, „weil viele ihren Urlaub schon verbraucht haben“.

Zwölf von 14 Feuerwehrhäusern restlos abgesoffen

In Dernau haben sich die Indersdorfer Helfer des ehemaligen Sportheims angenommen, das saniert sozialer Treffpunkt für den ganzen Ort werden soll. Um zu verstehen, wie schlimm die Flutkatastrophe zugeschlagen hat, wurde gezeigt, dass in der Verbandsgemeinde Altenahr zwölf von 14 Feuerwehrhäusern restlos abgesoffen sind. So entstehen als Übergangslösung derzeit Leichtbauhallen.

Der Leiter der ASB-Hochwasserhilfe, Armeen Kolians, freute sich, dass auch Landrat Stefan Löwl und Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser auf der Freibad-Terrasse den Gästen aus dem Ahrtal Geldgeschenke überreichten. Die ASB-Vertreter verteilten edle Tropfen aus dem Ahrtal als Gegengeschenk.

Der Verein „Indersdorf hilft“ sorgte für das leibliche Wohlergehen der Gäste, zum Abschied gab es ein Weißwurstfrühstück. Die Begeisterung der Ahrtaler über das Dachauer Hinterland ist groß. „Vom Freibad aus sieht man bei so gutem Wetter sogar die Berge“, freute sich die 34-jährige Janine Kordel, die erstmals Gast in Bayern war, und zumindest an diesen vier Tagen für ein paar Stunden die Sorgen in der Heimat aus dem Gedächtnis verbannte. Jüngster Gast war der zehn Monate alte Niels, der von seiner 67-jährigen Oma begleitet wurde.

