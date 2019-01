Musikalisches Lob von den Hortkindern

Der Vierkirchener Kinderhort „Wirbelwind“ ist bei einer Feier offiziell eingeweiht worden. Bei der Veranstaltung in der Grundschulaula gab es nur zufriedene Gesichter. Bei dem 3,4-Milionen-Euro-Projekt entstanden 120 Plätze. 80 davon sind aktuell belegt.

Vierkirchen – „Wir haben einen neuen Hort, wir sind so gerne hier“, sangen Hortkinder bei der offiziellen Einweihung des neuen Vierkirchener Kinderhorts „Wirbelwind“, der unter der Trägerschaft des BRK steht. Zu der Veranstaltung in der Aula der Grundschule fand sich eine Vielzahl von Vertretern aus Politik, Schule, Hort, des Trägers und natürlich auch Eltern und Kinder ein.

Mit der Fertigstellung des großzügig gestalteten Horts als Anbau an die Grundschule wurde in der Gemeinde Vierkirchen sicher ein Meilenstein in der Kinderbetreuung gesetzt. Bürgermeister Harald Dirlenbach (SPD) erinnerte in seiner Begrüßungsrede an die Anfänge der Kinderbetreuung am Ort, die vor etwa zehn Jahren begann, als es darum ging, auch in den Ferien eine Betreuung anzubieten. Sein Dank galt allen, insbesondere dem Arbeitskreis „Kinderhort“, für die Unterstützung während der gesamten Bauphase. Namentlich nannte er Gemeinderat und Bauunternehmer Siegfried Nefzger (CSU), „der immer mit Rat und Tat zur Seite stand“.

Die Kosten für den Neubau, der sich harmonisch an die bestehende Grundschule anschließt, belaufen sich auf knapp 3,40 Millionen Euro inklusive Außenanlagen. 120 Betreuungsplätze stehen nun zur Verfügung. Etwa 80 sind derzeit belegt. Von den sechs Räumen sind zwei als Reserve noch frei.

Landrat Stefan Löwl (CSU) sprach von „gestiegenen Notwendigkeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen auch am Nachmittag“. Es sei aus verschiedenen Gründen meist nicht mehr so wie früher, dass die Kinder im Großfamilienverbund betreut werden könnten. Zwar würden heutzutage immer mehr Frauen arbeiten, so Löwl, doch er möchte bei uns keine französischen Verhältnisse oder Verhältnisse wie früher in der DDR haben, „wo die Kleinen bereits ab drei Monaten bis zum Abitur abgegeben werden“.

Bernhard Seidenath, CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des BRK Dachau, beschenkte das Hortteam mit einem Gutschein für eine Teambildungsmaßnahme.

Paul Polyfka, Kreisgeschäftsführer des BRK, lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und dem BRK, das im Landkreis als „Qualitätsträger“ etwa 1100 Betreuungsplätze habe.

Von einer besonderen Herausforderung sprach die Architektin Rita Obereisenbuchner, auf dem ehemaligen Ziegeleigelände den großen Anbau mit einer 944 Quadratmeter großen Raumfläche zu schaffen. Aber, so die Architektin, das sei recht gut gelungen. Nach einem ersten Planentwurf im Frühjahr 2016 war im Juli 2017 der Baubeginn erfolgt.

Auf eine gute Nachbarschaft freute sich die Schulrektorin Eva-Maria Schmid. Hortleiter Henning Brandes freut sich auf die künftige Arbeit im neuen Haus und stellte verschiedene Projekte in Aussicht. Beispielsweise einen monatlichen Aktionstag, wo insbesondere auf die Hobbys der Kinder eingegangen werden soll.

Nach der Eröffnungsfeier erhielten die Räume bei einem gemeinsamen Rundgang den kirchlichen Segen vom katholischen Gemeindereferenten Johannes Fichtl und dem evangelischen Pfarrer Robert Maier.

Die Hortkinder, die bereits im November eingezogen waren, fühlen sich in den Räumen sichtlich und hörbar wohl, wie das eingangs erwähnte Lied beweist.

Heinz Nefzger