65 Jahre verheiratet – das ist ein Geschenk

1955 haben Anna und Johann Singer geheiratet. Jetzt feierten sie Eiserne Hochzeit - und eine große Familie gratuliert.

Pasenbach – Eiserne Hochzeit, 65 Jahre verheiratet, ein wunderbares Geschenk für Anna (84) und Johann Singer (88) aus Pasenbach. Dieses Fest durften sie jetzt im Kreise der inzwischen recht großen Familie zuhause feiern.

Gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt dem anderen gegenüber, alle Höhen und Tiefen miteinander gemeistert und die Liebe zu einander – all das geben die Eheleute als Garanten für ihre lange Beziehung an.

Beim Tanzen haben sich die beiden kennengelernt und 1955 geheiratet. 1958 haben sie in Pasenbach ein eigenes Haus gebaut, in dem sie heute noch mit dem Sohn und seiner Familie leben. Anna Singer, geborene Zeiner, ist mit drei Geschwistern auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der Eltern aufgewachsen. Von klein auf hat sie auf dem Hof mitgeholfen. Später arbeitete sie 17 Jahre lang in einer Druckerei in München, jobbte 14 Tage auf dem Oktoberfest in der Küche beim Schottenhamel und fing beim Bankhaus H. Aufhäuser wieder an, als die Kinder groß waren.

Johann Singer wuchs in Oberschlesien mit sieben Geschwistern auf. Seine Familie wurde aus der Heimat vertrieben. Die Mutter musste allein mit den acht Kindern die dreiwöchige Zugfahrt ins Ungewisse meistern, und so landeten sie schließlich in Pasenbach bei der Familie Winterholler. Nach dem Schulbesuch in Vierkirchen machte Johann Singer in Dachau eine Lehre als Feinmechaniker bei Telefunken. Danach war er zwölf Jahre bei der Firma Grundig und 21 Jahre als Werkmeister bei Valeo in Erdweg, wo er auch drei Jahre Betriebsratsvorsitzender war.

Ein Mädchen und drei Buben hat das Ehepaar groß gezogen, und inzwischen gehören fünf Enkel und acht Urenkel zur Familie. Lange Zeit waren „die Singers“ unterwegs in der ganzen Welt. USA, Ägypten, Russland, das Nordkap haben sie schon gesehen. Zahlreiche Aktivitäten haben sie gemeinsam unternommen, Radltouren in ganz Bayern, Tanzabende zu Silvester, Wandern im Herbst und Skifahren im Winter.

Ein großes Hobby von Johann Singer war auch immer der Fußball, er spielte schon in der Jugendmannschaft des SC Vierkirchen und bis zu seinem 70. Geburtstag noch in der AH-Riege. Inzwischen wird der Fußball vorm Fernsehen verfolgt, aber die Diskussionen über dieses oder jenes Spiel beherrscht natürlich auch in der Familie so manchen Freitagskaffee.

In letzter Zeit ist es bei den beiden etwas ruhiger geworden. Doch der Urlaub in Bad Füssing gehört immer noch dazu, und auch die tägliche Radtour von Johann Singer in der näheren Umgebung. Anna Singer gartelt immer noch gern und kümmert sich um ihre Blumen, während sich ihr Mann am PC beschäftigt.

Für Kinder, Enkel und Urenkel sind sie immer da

Doch wenn die Kinder, Enkel oder Urenkel rufen, sind die beiden da, ohne Wenn und Aber. „Die himmlische Torte“ von Uri Oma ist unerreichbar, der Süßigkeitenschrank ist immer offen für die Urenkel, Senfgurken einwecken kann sie immer noch am besten, und Rat für alle Lebenslagen gibt sie gerne weiter.

+ Der große Tag 1955: Anna und Johann geben sich das Ja-Wort. © bw

Bei Uri Opa ist man sicher, dass er alle Dinge, die man braucht, auch hat, sei es ein besonderes Werkzeug, ein Fenster für das Baumhaus, ein Brett für das kaputtgegangene Kinderbett, Kerzenständer für Weihnachten aus Holz oder ein Vogelhäuschen. Nichts ist für die beiden unmöglich.

Die große Familie lässt bei dem Jubelpaar also keine Langeweile aufkommen und sorgt immer für Bewegung. Glückwünsche kamen nicht nur vom Bundespräsidenten und von Kardinal Reinhard Marx per Post, auch Bürgermeister Harald Dirlenbach überbrachte ein Geschenk der Gemeinde und des Landrats. Nachbarin Bärbel Keller kam im Auftrag des Frauenbundes und der Pfarrei vorbei und wünschte alles Gute.

„Eigentlich nur g’sund bleim“, das wäre der größte Wunsch, meinte Anna Singer, gibt ihrem Mann noch ein „Busserl“ und hält ihn fest an der Hand. bw