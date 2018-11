Albert Knebl: Ohne ihn läuft beim Leonhardiritt in Pasenbach nichts 

Albert Knebl ist seit vielen Jahren die treibende Kraft beim Leonhardiritt in Pasenbach. Beim rüstigen Rentner laufen alle Fäden zusammen.

Pasenbach – „Die Pasenbacher sind schon sehr motiviert, das ist echt einzigartig“, findet Matthäus Hundseder. Die Familie Hundseder aus Fahrenzhausen zählt zu den treuesten Teilnehmern am Pasenbacher Leonhardiritt. Doch ohne eine bestimmte Person würde der Leonhardiritt trotz aller Motivation der Beteiligten wahrscheinlich nicht stattfinden: Albert Knebl. Knebl ist nicht nur Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pasenbach, sondern auch treibende Kraft und Organisator beim Leonhardiritt seit dessen Wiederaufleben vor genau 25 Jahren.

Seit zwei Wochen ist Knebl selbst „eingespannt“ – in die Organisation der Großveranstaltung. Er fährt von Reiterhof zu Reiterhof, um Teilnehmer zu rekrutieren, anschließend spricht er mit allen die Details ab: Wer beteiligt sich mit welchen Pferden? Welchen der liebevoll hergerichteten Motivwagen kann wer übernehmen? In welcher Kutsche ist noch Platz? „Eigentlich beschäftigt mich der Leonhardiritt das ganze Jahr“, lacht Knebl.

Die Motivwagen sind die Hingucker des Leonhardiritts. Der Heimatforscher Helmut Größ hatte nach alten Vorlagen Zeichnungen der bedeutendsten Vierkirchner Gebäude erstellt. Michael Nefzger baute dann nach diesen Vorlagen in liebevoller Zimmermannsarbeit die Modelle nach, die seither jedes Jahr mit Blumen geschmückt von kraftvollen Rössern durch die Gemeinde gezogen werden. Während des Jahres sind die Nachbildungen gut geschützt in der Kultur- und Vereinshalle untergebracht, wo Besucher sie aus nächster Nähe bewundern können.

Wer jedoch denkt, mit der Organisation im Vorfeld sei Albert Knebls Arbeit erledigt, der irrt. Am vergangenen Sonntag sprang er schon morgens zwischen den Wagen hin und her, holte Schraubenschlüssel und Ketten, um die Pferde einzuspannen, bot auch mal seine Hilfe an, um ein aufgebrachtes Pferd zu beruhigen. Und dazwischen klingelte pausenlos das Handy.

Warum er sich die ganze Arbeit antut? Auf diese Frage zuckt Albert Knebl nur mit den Schultern. „Mei, ich bin halt der Vereinsdepp“, schmunzelt er.

Doch die Arbeit macht dem rüstigen Rentner sichtlich Spaß. Und das trotz Kälte, eisigem Wind und Regen. Mit dem Wetter hatten die Organisatoren des Leonhardiritts, die Freiwillige Feuerwehr Pasenbach und die Pferdefreunde Jedenhofen, in diesem Jahr nun wirklich kein Glück.

Am Morgen lag noch der erste Schnee. „Da ist der Spaß-Faktor schon irgendwann vorbei“, meint Matthäus Hundseder. „Aber so etwas kann man einfach nur aufrechterhalten, wenn man es kontinuierlich jedes Jahr fortsetzt.“

Und so setzten sich – trotz des ungemütlichen Wetters – zwölf Kutschen und Gespanne um 10.30 Uhr in Bewegung; aufgrund der Witterung heuer leider ohne musikalische Begleitung. Angeführt von Gerhard Bechler, bahnte sich der Zug seinen Weg von Pasenbach durch Vierkirchen bis zur Kirche St. Leonhard. Dort nahm Manfred Rothenhöfer Ross und Reiter in Empfang, die anschließend ihre Segnung erhielten. Für das kommende Jahr kündigte Rothenhöfer ein Jubiläum an: 1200 Jahre Pfarrgemeinde Pasenbach, zu der früher auch die Kirche St. Leonhard zählte. Hoffentlich ist das Wetter den Organisatoren des Leonhardiritts dann etwas gnädiger gestimmt.

sr