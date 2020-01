Bürgermeister Harald Dirlenbach informiert bei Seniorenversammlung über Gemeindepolitik

Eine besondere Veranstaltung hat die Gemeinde Vierkirchen nun ihren Senioren geboten: Es gab eine eigene Bürgerversammlung für sie, die Bürgermeister Harald Dirlenbach im Rahmen des Seniorennachmittags gut gelaunt moderierte.

Nachdem Seniorenbeauftragte Renate Ziller dieses Mal wegen eines Termines etwas später erschienen war, oblag Harald Dirlenbach die Begrüßung der Besucher, darunter Josef Göttler vom Gemeinderat, Gerhard Dirlenbach als Senionrenbeauftragter sowie die 100-jährige Hilde Geißler.

Vor aufmerksamen Zuhörern referierte der Bürgermeister über die Gemeindepolitik und ging nochmals darauf ein, dass sich nach der Wahl im März ab April die Zusammensetzung des Gemeinderats ändern werde.

Schmunzelnd nahmen die Senioren außerdem zur Kenntnis, dass sich seit der letzten Bürgerversammlung im Januar 2019 die Einwohnerzahl um genau eine Person verändert hat, dass also zum jetzigen Stand 4796 Bürger in der Gemeinde wohnen. Im allgemeinen Teil stellte der Bürgermeister die Gemeindeverwaltung vor, teilte mit, dass noch kein Nachfolger für den Bauamtsleiter gefunden worden sei, er dieses Amt mit übernehme und dass man einen neuen Auszubildenden eingestellt habe. Nach den Kommunalwahlen werde auch eine neue Bürgerbroschüre von der Gemeinde erstellt.

In der Rückschau streifte Bürgermeister Dirlenbach die Ereignisse des Jahres 2019, etwa die Ehrenbürgerschaft von Hans Nefzger, der Aktionstag der Feuerwehr und deren Schneeräum-Einsatz im Januar in Miesbach, die Einweihung des Kinderhortes, den Sparkassenneubau, die 1200-Jahr-Feier in Pasenbach, die Straßenbaumaßnahmen, die Neugestaltung des Spielplatzes und viele andere Projekte.

Doch auch über die Zukunft sprach der Bürgermeister. In 2020 wolle man das Gewerbegebiet und die Kinderbetreuungsangebote erweitern. Außerdem stehe noch die Ortsmitte Vierkirchen zur Diskussion, die Baugebiete Pasenbach West und Pasenbach Nord 3 sollen vorangehen. Es werde eine Neukalkulation der Abwassergebühren anstehen, der Bauhof müsse saniert werden ebenso wie die Dorfstraße in Rettenbach. In der Gemeindeverwaltung stünden personelle Herausforderungen an, vor allem wegen der Umsatzsteuerpflicht und wegen Datenschutzbestimmungen.

Nach einer kurzen Pause trugen die Senioren dem Gemeindeoberhaupt dann noch ihre Sorgen und Wünsche vor. Diskussionspunkt waren die Wege im Friedhof, die mit dem Rollator schlecht zu befahren seien. Bürgermeister Dirlenbach wollte sich mit dem Bauhof darum kümmern, versprach er. Auch der Abfallbehälter gab Anlass zur Kritik, wobei nach Aussagen des Bürgermeisters die Gemeinde nicht verpflichtet sei, im Friedhof Abfallentsorgung zu betreiben, „jeder muss seinen Müll eigentlich wieder mit heim nehmen“.

Im Großen und Ganzen, so die einhellige Meinung der Senioren am Ende, seien sie „mit dem Bürgermeister recht zufrieden“. Brigitte Weber