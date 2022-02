Auto überschlägt sich auf schneeglatter Straße - Fahrer verletzt

In Rettenbach hat sich am Dienstag ein Auto überschlagen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Ein Vierkirchner Autofahrer hat am Dienstagmorgen die Kontrolle über sein Auto verloren und sich überschlagen. Er verletzte sich leicht.

Rettenbach - Gegen 6.40 Uhr war der 50-jährige Opel-Lenker auf der Dorfstraße in Rettenbach in Richtung Giebing unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Unfall in Vierkirchen: Fahrer verliert Kontrolle - Auto überschlägt sich

Das Auto überschlug sich, prallte gegen kleinere Bäume sowie einen Gartenzaun und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 50-Jährige musste leicht verletzt in das Krankenhaus Dachau eingeliefert werden. Der Opel Astra wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Dorfstraße war für rund eine Stunde blockiert. Die eingesetzte Feuerwehr aus Vierkirchen sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. dn

