Seit 55 Jahren Mitglied: Ehrungen beim Krieger-und Soldatenverein

Für langjährige Treue ausgezeichnet: stellvertretender Vorsitzender Herbert Fottner (Mitte) mit Beisitzer Josef Schindlbeck und Vereinschef Erich Gärtner (r.). © Brigitte Weber

Der Krieger- und Soldatenverein Pasenbach hat seine Hauptversammlung abgehalten. Auf dem Programm standen auch Ehrungen ‒ unter anderem für 55 Jahre Treue.

Pasenbach – Der Krieger- und Soldatenverein Pasenbach hat seine Jahresversammlung im Café Paso in Pasenbach abgehalten. Dort standen die Berichte des Vorstandes über die vergangenen beiden Jahre und Ehrungen auf der Tagesordnung. Kassenprüfer Manfred Rothenhöfer ist seit 55 Jahren dabei, er wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Seit 55 Jahren beim Krieger-und Soldatenverein Pasenbach

Ehrenmitglied Manfred Rothenhöfer. © Brigitte Weber

Der Vorsitzende Erich Gärtner gab einen kurzen Rückblick über die Vereinsaktivitäten, die nahezu alle seit Beginn der Coronapandemie entfallen mussten. Der alljährliche Gedenktag für die gefallenen und verstorbenen Mitglieder des Vereins konnte in beiden Jahren im November zwar stattfinden, allerdings nur mit einem Libera-Gebet am Kriegerdenkmal und einer kurzen Ansprache von Gärtner.

Kassier Albert Weinsteiger informierte über die Einnahmen und Ausgaben und konnte Erfreuliches über die Finanzen des 91 Mitglieder zählenden Vereins berichten. Die beiden Kassenprüfer Manfred Rothenhöfer und Erwin Keck bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung. Bei der Sammlung für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge kamen 380 Euro zusammen.

Auch Bürgermeister Harald Dirlenbach war anwesend. Er betonte die Wichtigkeit der Vereinsaktivitäten und hoffte „dass nach zwei Jahren Einschränkung sich das meiste normalisiert“. Angesichts des Ukraine-Kriegs werde deutlich, von welcher Bedeutung die Aufgabe der Kriegervereine ist: an die Opfer und das Leid zu erinnern und zu mahnen.

Ehrungen beim Krieger- und Soldatenverein Pasenbach

Bei der Jahresversammlung standen auch Ehrungen auf dem Programm. Neun Mitglieder wurden für langjährige Vereinstreue mit einer Urkunde und der Vereinsnadel auszeichnet. Geehrt wurden der stellvertretende Vereinsvorsitzende Herbert Fottner für 50 Jahre sowie Josef Denk, Josef Kellerer, Manfred Gojowzcyk, Anton Stichlmeyr, Franz Gruber und Anton Winterholler für jeweils 40 Jahre sowie Hans Peter Schönwetter für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Die wichtigsten Termine des Vereins in diesem Jahr sind die 150-Jahrfeier des Krieger-und Soldatenvereins am 15. Mai, die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession in Vierkirchen, die 125-Jahrfeier der Feuerwehr Pasenbach am 16. Juli und der Kriegerjahrtag im November. Geplant sind zudem ein Herbstfest und ein Vereinsausflug.

Brigitte Weber