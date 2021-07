Geschichte des mobilen Pasenbacher Hühnerstalls begann am schönsten Tag des Lebens: Das gefiederte Hochzeitsgeschenk

Bio-Eier von der Familie Großmann-Neuhäusler

Auch in Pasenbach gibt es jetzt einen mobilen Hühnerstall. „Julias Hühnerglück liefert seit rund vier Wochen frische Bio-Eier vom Hof. „Ich hätte mir nie träumen lassen, so etwas zu machen“, gesteht Julia Großmann-Neuhäusler inmitten ihrer Hühnerschar, während das jüngste ihrer vier Kinder, Sohn Xaver, die Tiere streichelt.

Pasenbach ‒ Alles begann am „schönsten Tag des Lebens“: „Wir haben zur Hochzeit vier Hühner und einen Gockel geschenkt bekommen, die mein Mann eigentlich gleich schlachten wollte“, erinnert sich Julia Großmann-Neuhäusler. Sie jedoch war strikt dagegen. So blieben die Tiere am Leben.

Julia gab sich auch nicht damit zufrieden, fortan stets frische Eier zu haben. Sie wollte auch Küken. Bald waren es acht Hühner, die die Familie Großmann-Neuhäusler ihr Eigen nannte. Doch warum eigentlich nicht mehr? Und so wurde die Idee der Hühnerfarm mit 380 Hühnern und den dazugehörigen vier Gockeln geboren.

„Ohne die männlichen Tiere funktioniert es nicht,“ erklärt Julia, „sie bestimmen, wo die Hühner fressen oder ob sie abends in den Stall zurückkehren.“ Beobachtet man die Schar, bestätigt sich dies rasch: Ein Hahn für rund 100 Hühner, und alle tun, was der Herr will!

Futter gepickt wird um den Hühnerstall herum, und aus diesem Grund wird der mobile Stall auch alle paar Tage versetzt, damit neues frisches Gras für das Federvieh zur Verfügung steht. Im Hühnerstall ist dafür gesorgt, dass immer frisches Wasser und Futter vorhanden ist, die gelegten Eier werden täglich abgenommen. Nur unter strengen Auflagen, etwa was Auslauffläche, Futter oder Sauberkeit betrifft, dürfen die Eier auch Bio-Eier genannt werden.

Als Legehennen hat sich Julia Großmann-Neuhäusler für die Rasse „Lohmann-Brown“ entschieden, eine Zuchtlinie des Haushuhnes, die zutraulich und robust ist. Angst vor Hühnerdieben wie Fuchs und Habicht hat die Betreiberin eigentlich nicht. Ein elektrischer Zaun schützt das Gehege und die Bewohner darin. Es sollen noch zwei Ziegen angeschafft werden, die wie Wachhunde fungieren. Schutz bildet natürlich auch der Hühnerstall, der frühmorgens geöffnet wird und abends geschlossen. „Jeden Tag, wenn die Kinder schlafen, drehen wir noch eine Runde und schauen nach, ob alle Hühner im Stall sind,“ bestätigt Julia.

Da ihre Idee ja erst im Anlaufen ist, gibt es die Bio-Eier im Moment nur im Edeka-Markt und in „Großmann‘s Biohaisl“ am Hof. Bleiben die Erfahrungen so positiv, will Julia Großmann-Neuhäusler aber in nächster Zukunft versuchen, Nudeln selbst herzustellen und zu vermarkten, alles in Bio-Qualität natürlich. Brigitte Weber