Die erste Partei in der Gemeinde

Brillant: Heinz Eichinger als Josef Filser. © bw

Mit einer Verspätung von zwei Jahren feierte der SPD-Ortsverein Vierkirchen seinen 50. Geburtstag im Sportheim. Gründungsdatum war eigentlich der 10.12.1971, und damit war die SPD die erste Partei in Vierkirchen. Zum Jubiläum kamen zahlreiche Festgäste.

Vierkirchen - Der Vorsitzende Mario Eichinger begrüßte zahlreiche Gäste, darunter die Ehrenbürger Hermann Aigner, Hans Nefzger und Heinz Eichinger mit ihren Frauen. Auch Michael Schrodi, Bundestagsabgeordneter, Marianne Klaffki, stellvertretende Landrätin, Max Eckardt vom SPD-Unterbezirk Dachau, 1. und 2. Bürgermeister sowie die Kollegen der anderen Gemeinderatsfraktionen gaben sich die Ehre.

In einem kurzen Rückblick berichteten Mario Eichinger und Michael Grimmer über die Gründung und die Zeit von 1971. Willy Brand erhielt den Friedensnobelpreis, Frauen durften nicht mehr als Fräulein betitelt werden, die Sendung mit der Maus erschien zum ersten Mal auf dem Bildschirm.

Zum Geburtstag beglückwünschte Michael Schrodi den SPD-Ortsverein. Er betonte die Ausnahmestellung der SPD, die seit 30 Jahren die stärkste Fraktion im Gemeinderat ist und seit 27 Jahren den ersten Bürgermeister stellt. Weitere Geburtstagsgrüße erhielt der Ortsverein per Videobotschaft von Maria Noichl, Europaabgeordneter, von Olaf Scholz und Kevin Kühnert.

„Bleibt’s so wie ihr seid“, beschwor Marianne Klaffki in ihrer Ansprache. Harald Dirlenbach, Bürgermeister der Gemeinde und selbst ein „Roter“ freute sich, dass die Partei keine Nachwuchssorgen habe, da man sich bemühe „alle mitzunehmen, früh auf junge Leute zuzugehen und damit die Zukunft zu sichern“.

Grußworte richtete auch der politische Gegner Siegfried Nefzger von der CSU an die Kollegen. Er meinte „wir sind schon wie ein altes Ehepaar, 50 Jahre Ortsvereine, 50 Jahre im Gemeinderat, wir streiten ned, wir reden’s aus.“

Positive Streitkultur

Einen Überblick über die bisherigen Ortsvorsitzenden gab danach Mario Eichinger, angefangen von Andreas Berthold über Heinz Eichinger bis zu ihm selbst. Die positive Streitkultur und das sinnvolle miteinander Diskutieren stellte auch Michael Grimmer hervor und blickte auf die Gemeinderäte und Bürgermeister der vergangenen Jahre zurück.

Mit einer Theatereinlage meldete sich nach einer Pause Heinz Eichinger zurück. Er schreibt als Abgeordneter Filser an seinen „Freund und Spezi“ über die Zustände im Gemeinderat in Vierkirchen aus der Sicht der SPD. Dabei erklärt er den Begriff „home office“ mit „bei der Heimarbeit ausspannen und ausruhen“. Filser erzählt von früher, „mir ham höchstens Tatsachn gsagt, die nicht der Wahrheit entsprachen. Guad wär a gwen der Swingerclub, da hätt ma scheene Sachan macha kenna und so weit fahrn hätt ma a ned braucha, aber de Weiba warn dagegen.“

So bereitete Josef Filser, alias Heinz Eichinger die Geschichte der SPD in Vierkirchen nochmals auf, und manch Anwesender bekam sein Fett weg. Mit viel Applaus verabschiedeten die Zuhörer den Akteur. Mit den Worten „Demokratie ist nicht selbstverständlich, man muss es an die Jungen weitertransportieren“, hatte Mario Eichinger das Schlusswort.

Spannende Vorträge wurden den Ehrengästen der SPD präsentiert. © bw