Vierkirchen erhöht Kindergartengebühren

Teilen

Einen Masskrug mit Zinndeckel überreichte Michael Grimmer Bürgermeister Harald Dirlenbach. Dirlenbach sieht Landesregierung in der Pflicht © Katia Meyer-Tien

Vierkirchen wird wohl die Gebühren für die Kinderbetreuung anheben müssen. In welcher Höhe ist noch nicht klar.

Vierkirchen – Einen Masskrug mit Zinndeckel überreichte in Gemeinderat Michael Grimmer (SPD) Bürgermeister Harald Dirlenbach, der wenige Tage zuvor seinen 50. Geburtstag feiern durfte, dann ging es um Zukunftsweisendes: Die Kinderbetreuungskosten waren es, die in der Vierkirchner Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag im Fokus standen.

Fest steht: Sowohl in der Kinderkrippe wie auch in den beiden Kindergärten und im Hort werden die Elternbeiträge im kommenden Jahr steigen. Die genaue Höhe ist bislang unklar, sodass der Gemeinderat dazu noch keinen Beschluss fassen konnte. Diskutiert wurde trotzdem, vor allem darüber, welchen Anteil der steigenden Kosten die Gemeinde übernehmen soll.

Kita-Gebühren in Vierkirchen steigen voraussichtlich um bis zu zehn Prozent

Die Caritas als Träger der Kinderkrippe gehe von einer Gebührenerhöhung um sechs Prozent aus, berichtete Bürgermeister Dirlenbach. Für die Kindergärten und den Hort liegen noch nicht alle Zahlen vor, hier sei aber mit einer Erhöhung von mindestens zehn Prozent zu rechnen, wobei die Mehrkosten durch die sogenannte „München-Zulage“, die heuer voraussichtlich auch in den Tarifverträgen von BRK und kirchlichem Träger festgeschrieben werde, noch unklar seien.

Dirlenbach warb um Verständnis für die Gebührenerhöhung: „Gerade in der Kinderbetreuung legen alle Wert auf Qualität und Quantität.“ Das Personal allerdings sei knapp, und man konkurriere nicht nur mit München, sondern auch mit den umliegenden Kommunen um qualifizierte Kräfte. Und: „Mit unseren Gebühren liegen wir im Vergleich mit anderen Gemeinden zwar nicht mehr ganz unten, aber auch noch nicht ganz oben.“

Einwände erhob Lena Eberl (CSU): Dass die Kostensteigerungen in den Betreuungseinrichtungen von den Eltern getragen werden sollen, will sie nicht befürworten. „Wir als Gemeinde haben den Gestaltungsspielraum, in anderen Bereichen Gebühren zu erhöhen – um junge Eltern zu unterstützen, die gerade durch die Pandemie, durch steigende Preise und die Inflation besonders belastet sind.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Schließlich sei die Kinderbetreuung, die für berufstätige Eltern mit zwei kleinen Kindern in der Gemeinde schon jetzt mit rund 1000 Euro zu Buche schlagen könne, eine essenzielle Voraussetzung für die Berufstätigkeit.

Mario Eichinger und Martin Seitz (beide SPD) hielten dagegen, dass ein Beharren auf niedrigen Gebührensätzen den Schwarzen Peter nur in die kommenden Jahre verschiebe, in denen die Gebühren dann umso stärker steigen müssten. Und schon jetzt sei der Teil, den die Kommune zur Finanzierung der Kinderbetreuung beitrage, sehr hoch. „Wir sind an der Belastungsgrenze“, sagte auch Dirlenbach.

Der Bürgermeister sieht eher die Landesregierung in der Pflicht, gerade vor dem Hintergrund des für 2026 geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung, dessen Umsetzung und Finanzierung für die Kommunen kaum zu stemmen sei.

Katia Meyer-Tien