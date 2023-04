Experiment Chor und Orchester gelungen

Beim „Time warp“ aus der Rocky Horror Picture Show: Chorleiterin Marianne Zeiner und die Sängerinnen der „Mixed Pickles“. Foto: bw © bw

„Musik ist Tradition, ist Freude, ist Bewegung, ist Trauer, ist Wut, Musik sind Emotionen.“ Die Worte von Dirigent Alexander Frieß könnten auch das Motto des Jahreskonzerts des Musikvereins Vierkirchen gewesen sein. Zahlreiche Besucher versammelten sich in der Schulturnhalle, sodass sogar noch weitere Stühle aufgestellt werden mussten, „was bisher noch nie vorgekommen ist“, so Vorstand Hans Kohmann junior.

Vierkirchen - Das Jugendorchester Vierkirchen unter der Leitung von Monika Setzke stimmte das Publikum anschließend auf den Abend ein. Bei bekannten Stücke wie „Lummerland – eine Insel mit zwei Bergen“ und „Pirates of the caribbean“ zeigten die jungen Musiker ihr Können. Mit über 50 Musikern auf der Bühne präsentierte sich das Blasorchester und sorgte damit für einen imposanten Sound. Tatsächlich in den Weltraum versetzt fühlten sich die Zuhörer beim Titel „Star Wars – das Erwachen der Macht“. Viele bekannte Melodien aus dem Musical „Der König der Löwen“ waren zu hören.

Nach der Pause hatte Dirigent Alexander Frieß zur Erheiterung der Besucher mit einigen Schwierigkeiten in seinem Orchester zu kämpfen, da sich Blech- und Holzinstrumente nicht einig waren.

Jetzt trat auch der Chor „Mixed Pickles“ in Aktion. Leiterin Marianne Zeiner berichtete von den ersten Proben, „dass sie starke Zweifel hatte, ob die Stimmen ihrer kleinen Schar gegen das Blasorchester ankommen würden“. Doch das Experiment klappte vorzüglich. Die Stücke „Dry your tears, Africa“ und „Hallelujah“ mit Chor und Orchester begeisterten das Publikum.

Noch etwas Besonderes hatte sich die Chorleiterin ausgedacht, „eigentlich sollten die Mixed Pickles noch ein Lied singen, dann ist der Gaul mit mir durchgegangen“: Aus einem Lied entwickelten sich 23 – denn sehr viele Stücke haben vier Akkorde und können miteinander verbunden werden. Wieder gemeinsam in Aktion, brachten das Orchester und der Chor zum Ende den „Time Warp“ aus der“ Rocky Horror Picture Show“ zu Gehör. Langanhaltender Applaus zeigte den Künstlern, wie gut es den Leuten gefallen hat. Natürlich durfte die Zugabe nicht fehlen, und so sang man gemeinsam noch zwei Lieder, die Texte hatte die Jugend an die Besucher verteilt. Die begeisterten Zuschauer signalisierten dem Musikverein, dass das Experiment mit Chor und Orchester absolut gelungen und der Konzertabend rundherum gut angekommen war.

