Pasenbach feiert 125. Geburtstag: Feuer- wird zur Feierwehr

Teilen

„Bayronman“ in Pasenbach: Da „Bobbe“ hatte die Lacher auf seiner Seite. © Brigitte Weber

Die Pasenbacher Floriansjünger begehen ihren 125. Geburtstag. Zwei Tage lang haben sie ausgelassen gefeiert.

Pasenbach – Ausgelassen haben die Pasenbacher Feuerwehrler ihren 125. Geburtstag am vergangenen Wochenende in der Vereins- und Kulturhalle gefeiert. Los ging es schon am Freitag mit dem Kabarettprogramm „Bayronman“ des Künstlers „da Bobbe“. Die ersten Lacher erntete „Bobbe“, als er vom gut gefüllten Saal verlangte, „jeder steht jetz auf, stoit si kurz vor und sogt sein Nama.“

Vor allem bei seinen Gesangseinlagen mit der Steirischen animierte „Bobbe“ das Publikum zum Mitklatschen und erntete großen Applaus. „Bobbe“ erzählte über die Suchten seiner Oma im Altenheim, „sie hod drei Häusa und an Hustn“, rappte beim „Fingernoaglfieslrap“ oder löste mit den Zuhörern ein hochdeutsches Rätsel auf bayerisch auf.

In einem Sketch über die Feuerwehr gab „Bobbe“ den Fahrern den Rat „am besten ihr foahrts glei auf‘m Gehweg, denn auf da Straß passieren die meist‘n Unfälle.“ Beim Thema „der Winterspeck muss weg“ konnte der Kabarettist nicht verstehen „warum er auf d‘Nacht nix ess‘n soi, wenn doch im Kühlschrank a Liacht brennt.“

Natürlich ging „da Bobbe“ nicht ohne Zugabe von der Bühne und erst als die ganze Halle „do bin I dahoam“ sang, war Schluss.

Nach den vergnüglichen Stunden am Freitag stand am Samstag der Festgottesdienst in der Kirche St. Leonhard und Anna in Pasenbach auf dem Programm. Fahnenabordnungen aus den Vereinen der Gemeinde drängten sich im Altarraum. Vor dem Altar aufgebaut war die neue angeschaffte Tragkraftspritze der Feuerwehr Pasenbach, die gesegnet wurde.

In ihrer Predigt erzählte die Gemeindereferentin Andrea Motzke die Geschichte des barmherzigen Samariters in neuer Fassung und münzte diese um auf die Feuerwehr. „Sie haben sich entschieden zu helfen, hinzusehen, hinzugehen und beizustehen.“

Nach der Kirche absolvierten die anwesenden Vereine mit musikalischer Begleitung eine kleine Runde durchs Dorf, bevor man in die Vereins- und Kulturhalle einzog. Vorsitzender Johann Gruber begrüßte „alle, die sich Zeit genommen haben“. Für die Kleinen war eine Hüpfburg aufgebaut und vor allen Dingen ein Planschbecken zur Abkühlung.

Würdiger Festort: In der Vereins- und Kulturhalle wurde beim Jubiläum ordentlich Gas gegeben. © Brigitte Weber

Brandbekämpfung seit dem Jahr 1897

Fleißig spielten „die Hoglbuachanan und oana mehra“, bevor Johann Gruber nochmals ans Mikrofon trat und aus der langjährigen Vereinsgeschichte berichtete. Gegründet wurde die Wehr 1897 zur Brandbekämpfung, da ja zur damaligen Zeit vorwiegend Holz als Baumaterial genutzt wurde. Laut Chronik sind größere Brände in Pasenbach bekannt. Und zwar 1903, 1904 und 1906. In den beiden Weltkriegen ist von der Feuerwehr nicht viel nachzulesen. Im 2. Weltkrieg mussten vorwiegend Frauen den Dienst versehen, da die Männer im Feld waren.

Mit Genehmigung der Militärregierung wurde im Jahr 1946 die Freiwillige Feuerwehr wieder ins Leben gerufen. Selbst 1972 bei der Gebietsreform blieb die Feuerwehr Pasenbach als eine der drei Wehren im Gemeindegebiet selbstständig bestehen.

Große Freude herrschte 1988, als man nach 15-monatiger Bauzeit mit über 3000 freiwilligen Arbeitsstunden das eigene Feuerwehrhaus einweihen konnte. Heute gibt es auf 33 Aktive, darunter seit 2019 auch vier weibliche Kräfte.

Kommandant Stefan Huber bedankte sich bei seinen Leuten für ihren Einsatz und „wäre froh darüber, wenn der Nachwuchs Interesse an der Feuerwehr findet.“

Anstecknadeln für Jahrzehnte Treue

3. Bürgermeister Michael Grimmer richtete ein paar Grußworte an den Jubiläumsverein und überbrachte eine Spende. Kreisbrandrat Georg Reischl sprach von den „großen Herausforderungen“, mit denen die Feuerwehren zu kämpfen haben „und dies alles sieben Tage die Woche im Ehrenamt“.

Mit einer Anstecknadel und einer Urkunde ehrten Johann Gruber und Stefan Huber einige Mitglieder: für 40 Jahre Albert Knebl und für 50 Jahre Erich Gärtner, Josef Strobl, Josef Huber, Anton Gärtner und Georg Rabl.

Ein kleines „Tragerl Schnaps“ erhielten die Damen, die Kuchen spendiert hatten. „Mit den Musikanten noch ein paar schöne Stunden verbringen,“ wünschte der Vorsitzende nach dem offiziellen Teil. Gehorsam wie die Feuerwehrleute sind, folgten sie dieser Anordnung, genossen den Abend und besuchten fleißig die Weinlaube bis in die frühen Morgenstunden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Brigitte Weber