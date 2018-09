Respekt vor der Arbeit der Retter wächst mit jeder Demonstration

Der vergangene Samstag stand ganz im Zeichen des Feuerwehraktionstages in Vierkirchen. Die Vierkirchener haben ein breites Programm auf die Beine gestellt.

Dachau/Vierkirchen – Zwischen Rathaus und Feuerwehrhaus entstand eine richtige „Feuerwehrmeile“, auf der neben den Feuerwehren aus dem Landkreis und der MAN-Werksfeuerwehr auch das BRK, die Polizei, der Malteser Hilfsdienst und die Bundeswehr vertreten waren. Und so wurde die Veranstaltung nicht nur für kleine Jungs sondern auch für gestandene Männer ein Heidenspektakel.

Wann bekommt man schon mal eine sogenannte Löschkanone zu Gesicht? Dieses beeindruckende Gefährt sieht aus wie eine Schneekanone, funktioniert auch ähnlich und wird zur Löschung von großen Bränden in Industriegebieten oder an Flughäfen eingesetzt. Die Löschkanone kann pro Minute bis zu 4000 Liter Wasser spritzen.

Bei der Demonstration von nostalgischen Feuerwehrautos kamen dagegen die Omas und Opas ins Schwärmen. Für die Jüngsten wiederum gab es eine Hüpfburg, eine Station zum Feuerlöschen und einen Bobby-Car-Parcours.

Eingerahmt wurde der landkreisweite Feuerwehraktionstag durch verschiedene Show-Übungen, unter anderem von Vierkirchens Partnerfeuerwehr aus Niederösterreich. Die Kameraden aus Niedersulz demonstrierten einen in ihrer Heimat üblichen Leistungsbewerb. Die Kunst dabei ist es, in kürzester Zeit einen Löschaufbau einzurichten. In Niedersulz brauchen die jüngsten Feuerwehrler dafür gerade einmal 20 Sekunden. Da staunten die Floriansjünger aus dem Landkreis Dachau nicht schlecht.

Für die Zuschauer besonders interessant, und vor allem lehrreich: die Demonstration eines Einsatzes im Falle eines Zimmerbrandes und die Bergung zweier verletzter Personen aus einem Autowrack mit technischer Hilfeleistung. Der Respekt der Zuschauer vor der Arbeit der freiwillig tätigen Feuerwehrleute wuchs mit jeder Demonstration merklich.

Doch an diesem Tag waren nicht nur Übungen geboten. 30 Teilnehmer aus sechs Gemeinden stellten sich der Truppführer-Prüfung, darunter der zweite Weichser Bürgermeister Martin Hofmann. Rund 60 Jugendliche aus zwölf Gemeinden legten zudem an elf Stationen die Jugendleistungsprüfung ab. „Wir sind sehr zufrieden mit Euch. Nur bei den Knoten und Stichen hätte es bei dem einen oder anderen noch etwas besser laufen können. Aber ihr seid ja noch jung und habt noch viel Zeit zum üben“, resümierte Kreisbrandrat Franz Bründler bei der Übergabe der Leistungsabzeichen.

Alles in allem war es ein gelungener Aktionstag. Das Wetter spielte mit, zahlreiche Besucher waren trotz Wiesn-Eröffnung nach Vierkirchen gekommen, und: Alles hat planmäßig funktioniert. Die Freiwillige Feuerwehr Vierkirchen wurde von allen Seiten in den höchsten Tönen gelobt. „Ein Feuerwehraktionstag in diesem Rahmen ist schon sehr außergewöhnlich. Es hätte nicht besser sein können. Es war einfach alles perfekt“, freute sich Franz Bründler.

Stefanie Ritter