Feuerwehr Vierkirchen wünscht sich ein neues Fahrzeug

Zur Jahresversammlung der Feuerwehr Vierkirchen kamen zahlreiche aktive und passive Mitglieder.

Vierkirchen – Zahlreiche aktive und passive Mitglieder hat Vorstand Johann Gruber bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Vierkirchen im Feuerwehrhaus in Pasenbach begrüßen.

In stillem Gedenken erinnerten sich die Besucher zunächst an die Verstorbenen Mitglieder Herbert Feineis und Rita Knebl. Danach meinte Gruber: „Zwei Jahre lang war das Vereinsleben fast tot. Nun hoffen wir, dass die Normalität bald ganz zurückkehrt.“ Als positiv bewertete Hans Gruber, dass in der schwierigen Zeit nicht ein einziger Coronafall bei der Feuerwehr aufgetreten ist. Und nicht ganz ohne Stolz teilte der Feuerwehrchef mit, dass die männlichen Aktiven seit 2020 auch weibliche Unterstützung haben. Drei junge Damen aus Pasenbach, Nicole Gruber, Theresa Stichlmeyr und Katahrina Winterholler, stehen jetzt im aktiven Dienst. Auch vier fördernde Mitglieder konnte der Verein gewinnen.

Was die Veranstaltungen angeht, ist Gruber optimistisch. So sei eine Beteiligung an der 150-Jahr-Feier des Krieger- und Soldatenvereins Vierkirchen vorgesehen, außerdem habe der Verein ja selbst seine 125-Jahr-Feier im Juli mit großem Kabarettabend, Kirche und Festtag in der Vereinshalle. Natürlich plant die Feuerwehr auch die Durchführung des Leonhardiritts, des Kriegerjahrtags und die Christbaumversteigerung.

30 aktive Feuerwehrler hat Kommandant Stefan Huber in seiner Truppe. Natürlich mussten auch sie in der Pandemiezeit kürzer treten. Übungen konnten nur im kleinen Kreis durchgeführt werden, Feiern und Geselligkeit fanden nicht statt. Dennoch blieb die Wehr aktiv. Sie half beispielsweise beim beim Aufbau des Behelfskrankenhauses in Dachau, hielt Sicherheitswachen übte im Glonntalhof oder hielt Onlineschulungen an. Daneben gab es Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen und auch zwei ABC-Alarme wegen auslaufenden Kraftstoffs.

Großer Wunsch von Kommandant Huber und dessen Team ist ein Ersatz für das in die Jahre gekommene Löschgruppen-Fahrzeug (LF8). Die Beschaffungg könnte 2024 oder 2025 erfolgen. Besonders bedankte sich der Kommandant bei Zeugwart Christian Strobl, bei den Internetspezialisten Josef Strobl und Christoph Gamperl und bei „Hausmeister“ Hans Gruber.

Bei dem Treffen gab es auch Ehrungen: zehn Jahre als förderndes Mitglied dabei sind: Harald Dirlenbach, Fritz Sperr, Siegfried Nefzger und Erwin Keck. 25 Jahre sind es bei Manfred Rothenhöfer. Eine Urkunde gab es für die beiden aktiven Mitglieder Andreas Stichlmeyr und Thomas Feineis, die seit zehn Jahren mitmachen. Sogar 25 Jahre aktiv sind: Richard Rabl, Johann Stichlmeyr, Johann Wagner, Josef Winterholler, Robert Gruber, Franz Gamperl, Johannes Gruber und Josef Kastner.

Nachdem Schriftführer Herbert Feineis gestorben ist, musste sein Amt neu besetzt werden. Mit den Stimmen aller Wahlberechtigten wurde Christoph Gamperl gewählt. Nicole Gruber amtiert ab sofort als seine Stellvertreterin. Bürgermeister Dirlenbach, der die Wahl geleitet hatte, lobte in einer kurzen Ansprache die „sehr gute Zusammenarbeit zwischen Pasenbach und Vierkirchen“.

125-Jahr-Feier

Eröffnet wird das Wochenende am Freitag, 15. Juli, um 20 Uhr (Einlass 18 Uhr) mit einem Abend mit dem Kabarettisten „Da Bobbe“ in der Kultur- und Vereinshalle Pasenbach. Karten im Vorverkauf für 23 Euro sind erhältlich im Feuerwehrhaus am 11. Mai von 18 bis 20 und am 29. Mai von 16 bis 18 Uhr, in der Bäckerei Wörmann und in der Metzgerei Geisenhofer beim „Kurvenwirt“. Geplant ist überdies eine Abendkasse, an der die Tickets 26 Euro kosten werden.



Am Samstag, 16. Juli, beginnt die Feier um 16 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Leonhard und Anna in Pasenbach. Es folgt der Festakt mit Abendessen und Weinlaube in der Vereinshalle.