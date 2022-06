Hotspot der Fotografie in sozialen Medien: Blaumohn im Dachauer Land

Von: Nikola Obermeier

Ein Traum in Purpur. In den vergangenen Wochen war es das wohl meistfotografierte Feld in der Region. Nun ist der Mohn in Pasenbach verblüht. © Christian Fischer

Das Feld mit den blauen Blüten dürfte in den vergangenen Wochen das wohl meistfotografierte Feld in der ganzen Region gewesen sein. Nun ist es verblüht. Erfreuen kann man sich aber immer noch daran.

Pasenbach ‒ Was die Lavendelblüte in der Provence ist, ist der Blaumohn im Dachauer Land. Dieses wunderschöne Feld bei Pasenbach dürfte in den vergangenen Wochen das meistfotografierte Feld in der ganzen Region gewesen sein – quasi ein „Hotspot“ der Fotografie in sozialen Netzwerken.

Auf Facebook und Instagram finden sich Fotos der violett blühenden Mohnblumen bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang, mit Pferd, mit Hund, mit Kind. „Es kamen schon viele Leute“, sagt Landwirt Peter Gradl aus Vierkirchen schmunzelnd. „Jede Pflanze blüht nur einen Tag lang, das ganze Feld stand etwa eine Woche lang in Blüte“, erklärt er.

Inzwischen ist der Traum in Violett verblüht. Sollte die Blüte befruchtet worden sein, entwickeln sich daraus die kleinen aromatischen Samen in einer großen Samenkapsel, die bekannten Mohnkörner. Geerntet wird etwa Mitte August.

Peter Gradl baut den Mohn für die Bäckereien Kloiber, Wörmann und Geisenhofer im Landkreis Dachau sowie Plank in Neumarkt an. Wer den Mohn dieses Feldes also auch schmecken will, darf sich auf Mohnsemmeln, Mohnkuchen oder Mohnschnecken freuen.

