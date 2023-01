Heinz Eichinger über 50 Jahre SPD in Vierkirchen und seine eigenen Anfänge: „Ich war eigentlich zufällig auf der Liste“

Teilen

„Meine Eltern wählten immer schwarz“: Heinz Eichinger. Foto: bw © bw

Vierkirchen – Wie es kam, dass er selbst ein „Roter“ wurde, über das Auf und Ab der wechselvollen Geschichte des Ortsvereins und die Unterstützung eines „schwarzen“ Kandidaten erzählt der langjährige Vierkirchner Bürgermeister Heinz Eichinger im Interview den Dachauer Nachrichten. Anlass ist die heuer nachgeholte 50-Jahr-Feier der SPD in Vierkirchen.

Im Jahr 2021 wäre der SPD-Ortsverein 50 Jahre alt geworden, die Feier folgt im Januar 2023. Sie waren ein Mann der ersten Stunde. Wie ging es eigentlich los in Vierkirchen?

Heinz Eichinger: Die Parteienlandschaft entwickelte sich in der Gemeinde erst ab Ende 1971. Im Dezember gründete als erste politische Partei die SPD einen Ortsverein, den ersten Vorsitz übernahm Andreas Bertold, Lehrer und gebürtiger Rettenbacher. Im Januar 1972 folgte dann die Gründung des CSU-Ortsverbandes.

Wie kam es dazu, dass Sie gleich ein „Roter“ waren?

In der damaligen Volksschule faszinierte mich im Geschichtsunterricht die SPD, weil die Sozialdemokraten als einzige vehement gegen das Ermächtigungsgesetz von Hitler gestimmt hatten. Also verfolgte ich als Jugendlicher und Heranwachsender die Parteienlandschaft und blieb aber Sympathisant der Partei, war Willy-Brandt-Fan, obwohl meine Eltern immer schwarz wählten (lacht).

Wann folgte für Sie dann der Einstieg in die Kommunalpolitik?

Das war in der Legislaturperiode 1972 bis 1978. Der Gemeinderat bestand nach den freiwilligen Anschlüssen von Pasenbach und Giebing aus 14 Mitgliedern, und bei der ersten Wahl erreichten wir überraschend bereits fünf Mandate im Gemeinderat. Ich war eigentlich nur zufällig auf Listenplatz 13. Mein Freund und Fußballkamerad Josef Bestle kandidierte auf der CSU-Liste. Die Verantwortlichen der SPD meinten, ich könnte als Spielführer der Fußballmannschaft ebenfalls Stimmen vom Sportclub abziehen. Wir kamen beide auf Anhieb in den Gemeinderat. Doch in dieser Zeit führte das starke Gegeneinander der Parteien zu enormen Querelen. Meine Fraktion war damals überaus kritikfreudig, dies führte ebenfalls häufig zu Streitigkeiten. Die Wähler wollten diese Auseinandersetzungen nicht. Bei der nächsten Periode waren wir noch zu dritt.

Haben sich dann die Wogen in Vierkirchen wieder geglättet?

Im Gemeinderat ja, innerhalb der SPD leider nicht. Dr. Hans Hartl – damals durch dubiose Werbeaktionen in den Landtag gewählt, später aus der Partei ausgeschlossen – spaltete Mitte der 80er Jahre die Genossen im Landkreis dermaßen, dass im Ortsverein drei Gemeinderatsmitglieder aus der SPD austraten und eine eigene Liste gründeten. Ich war plötzlich als einziger Roter im Gemeinderat vertreten. Der Ortsverein stand kurz vor der Auflösung. Nachdem mich einige Gründungsmitglieder gebeten hatten, erneut den Vorsitz zu übernehmen und ich zustimmte, waren wir 1990 durch eine attraktive Liste wieder mit drei Gemeinderäten vertreten. Ein weiteres Novum passierte noch in dieser Wahlperiode. Der 2. Bürgermeister Josef Wagner (CSU) konnte seinen Hauptwohnsitz in Vierkirchen nicht ausreichend nachweisen und musste nach den damaligen Gesetzen den Gemeinderat verlassen. So wählte der Gemeinderat mich in geheimer Wahl überraschend zum 2. Bürgermeister.

Wie kam es dann dazu, dass die SPD die nächsten Jahre den Bürgermeister in Vierkirchen stellte?

Die CSU stellte 1996 Alfons Ziller als ehrenamtlichen Bürgermeister-Kandidaten auf. Mich sprachen immer mehr Leute an – Freunde, Bekannte, Bürgerinnen und Bürger – und natürlich die Partei, doch auch zu kandidieren. Nach Beratung mit der Familie stand fest, ich kandidiere, allerdings nur, wenn das Amt hauptberuflich ausgeführt wird. Dann die Enttäuschung: Mit 9:8 Stimmen stimmte der Gemeinderat denkbar knapp für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Eine schwierige Entscheidung für mich, auch ehrenamtlich nun doch zu kandidieren. Mein Arbeitgeber stellte mich großzügigerweise zur Hälfte meiner Dienstzeit frei, ich musste nur etwa 20 Stunden wöchentlich bei der Grenzpolizei leisten. Ich ließ mich überzeugen und gewann die Wahl eindeutig, wobei es eine enorme Belastung war, Bürgermeistertätigkeit und Beruf gleichzeitig zu meistern. Eine positive Erfahrung war, dass die Wahl meiner bis heute bestehende Freundschaft mit Alfons Ziller überhaupt nicht schadete.

Die nächsten beiden Wahlperioden – inzwischen gab es ja einen einstimmigen Beschluss für die hauptamtliche Tätigkeit – hat die SPD ohne einen Gegenkandidaten der anderen Parteien die Bürgermeisterwahl für sich entschieden. Was war für Sie ein Grund, den Bürgermeisterposten wieder zu übernehmen?

Zunächst, die nächsten beiden Wahlen waren weniger spannend, ohne Gegenkandidaten konnte ich DDR-Ergebnisse verbuchen (lacht). Warum erneute Kandidaturen? Ganz einfach: Kommunalpolitik ist für mich das interessanteste Ehrenamt. Für mich steht nach 42 Jahren Gemeinderats-Mitgliedschaft und 36 Jahren Kreistagstätigkeit fest: Man kann nirgends so viel bewegen wie in der Kommunalpolitik. Zudem prägen unsere Gemeinde seit langem eine äußerst angenehme, positive Streitkultur und der große Zusammenhalt – auch bei den Vereinen. Die Fraktionen diskutieren hart, aber fair und konstruktiv um die bestmöglichen Lösungen. Dass das so bleiben möge, ist mein größter Wunsch.

Gibt es noch etwas Besonderes in 50 Jahren SPD?

Oh ja, da wüsste ich schon etwas. Seit fünf Legislaturperioden ist nun die SPD stärkste Fraktion im Gemeinderat, also seit 30 Jahren. Das ist, glaube ich, bayernweit einmalig. Auch meine beiden Söhne sind inzwischen in der SPD aktiv, das freut mich. Als Besonderheit ist wohl auch die außergewöhnliche öffentliche Unterstützung der Vierkirchner SPD bei den Bürgermeisterwahlen 1978 und 1990 für den CSU-Kandidaten Canisius Großmann-Neuhäusler herauszustellen. Er war enorm engagiert, seine Weitsicht war ein großer Pluspunkt für unsere Gemeinde. Die damalige Unterstützung eines „Schwarzen“ war somit gut überlegt und im Nachhinein richtig (lacht).

Interview: Brigitte Weber