Illegale Sammler von Elektrogeräten unterwegs

Ein Ärgernis und zudem illegal: Per Postwurfsendung kündigen Unbekannte illegale Sammlungen von Elektrogeräten und Fahrrädern an.

Landkreis–In Pasenbach ist über Postwurfsendungen eine Straßensammlung angekündigt worden: „Ungarische Familie“ sammelt unter anderem Elektrogeräte, Altfahrzeuge etc.“. Die Sammlung soll am morgigen Samstag stattfinden. Doch das Landratsamt warnt: „Diese Straßensammlung ist illegal und wurde vom Landkreis nicht genehmigt“, wie Abfallberaterin Barbara Mühlbauer-Talbi mitteilte. Das Landratsamt ruft dazu auf, sich nicht daran zu beteiligen.

Prinzipiell verbietet das Elektrogesetz, Elektroschrott an Sammler zu übergeben, so Mühlbauer-Talbi. Elektrogeräte enthalten auch Schadstoffe wie Blei, Kadmium, Dioxine und andere giftige Stoffe. „Daher gehören Elektrogeräte keinesfalls in die Hände unbekannter Sammler“, sagt die Abfallberaterin.

Elektrogeräte können kostenlos über die Recyclinghöfe entsorgt werden. Hier sei sichergestellt, dass die Geräte in Fachfirmen in Deutschland zerlegt, die Wertstoffe wiederverwertet und die Schadstoffe entsorgt werden. dn