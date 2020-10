Krasser Unfall in Vierkirchen: Kleintransporter kracht in Küche

Verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste ein Autofahrer (63), der mit seinem Mercedes-Kleintransporter in ein Einfamilienhaus in Vierkirchen gekracht und dort in der Küche gelandet war. Die Hausbesitzer, eine vierköpfige Familie, dürfen derzeit das einsturzgefährdete Gebäude nicht betreten.

Enormer Sachschaden, Fahrer zum Glück nur leicht verletzt

von Thomas Zimmerly schließen

Ein Mercedes Vito ist am Dienstagvormittag in Vierkirchen durch ein Hoftor und anschließend in das Haus einer vierköpfigen Familie gekracht, weil der Fahrer (63) mit seinem Fuß von der Bremse aufs Gaspedal gerutscht war. Der Kleintransporter durchbrach auch noch die Hauswand und schob sich in die Küche des Anwesens.