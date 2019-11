Die nächste Generation stellt sich zur Wahl

Die nächste Generation bei der Freien Wählergemeinschaft stellt sich bei der anstehenden Kommunalwahl an. Der Spitzenkandidat ist 29 Jahre jung.

Pasenbach – Ein schweres Erbe treten die Gemeinderatskandidaten der Freien Wählergemeinschaft Pasenbach an. Die drei bisherigen Gemeinderäte Gerhard Pechler, Josef Schindlbeck (2. Bürgermeister) und Silvia Huber treten bei den Kommunalwahlen am 15. März 2020 aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr an. Bei der Aufstellungsversammlung im Café Paso mussten also andere Bewerber in die Fußstapfen der bewährten Mannschaft treten.

Spitzenkandidat ist Florian Drexler. Der 29 Jahre alte Vertriebsingenieur ist seit kurzer Zeit verheiratet und ehrenamtlich in etlichen Vereinen tätig. Er wolle, dass „die gute Zeit“, die er bisher in der Gemeinde hatte, unter eigener Mitarbeit weitergeht. Drexler sprach von „keiner einfachen Situation“, die auf die Freie Wählergemeinschaft Pasenbach zukomme. Sein Dank galt den noch amtierenden Gemeinderäten für die Unterstützung, die sie angeboten hätten. Als seine Ziele nannte er zum Beispiel die Stärkung des Ehrenamtes und eine wohnungsnahe medizinische Versorgung. Drexler strebt nach eigenen Angaben zwei Plätze im Gemeinderat für die Freie Wählergemeinschaft Pasenbach an.

Lesen Sie dazu auch: Kommunalwahl 2020/Dachau

Versammlungsleiter Gerhard Pechler referierte in seiner Begrüßung über die vergangenen fünfeinhalb Jahre im Gemeinderat. Durch die konstruktive Zusammenarbeit in der Gemeinde habe man viele Projekte auf den Weg gebracht, zum Beispiel in den Bereichen Kinderbetreuung, Infrastruktur und Grundstückskäufe. Zur Situation in der Freien Wählergemeinschaft Pasenbach meinte Gerhard Pechler, „dass die Wahl eine große Chance sei für die neue Generation“.

Über Organisatorisches klärte Wahlleiter Josef Schindlbeck die Anwesenden auf. Wählen dürfe jeder Gemeindebürger, der nicht Mitglied einer anderen Gruppierung ist. 33 Wahlberechtigte kamen zusammen.

Mit seiner Aussage „schimpfa koan a jeder, aber wos macha denga wenige“, traf Franz Gamperl offenbar den Nerv der Zuhörer. Er kandidiert bereits seit 1996 auf der Liste der Wählergemeinschaft.

Neu wie Drexler ist auch Gerhard Denk: „Ich lebe hier, bin hier daheim, arbeite hier“, deshalb wolle er auch etwas für die Gemeinde tun.

Auf der Liste der Freien Wählergemeinschaft Pasenbach sind Vertreter vieler Berufe zu finden, vom Bauhofarbeiter über die Beamtin bis zum Prüfingenieur. Jüngste Kandidatin mit 22 Jahren ist Katharina Radlmayr. Alle Listenplätze plus die beiden Ersatzkandidaten Erna Gartenlöhner und Katharina Radlmayr wurden einstimmig gewählt.

Josef Schindlbeck dankte allen, die sich für die Kandidatur entschieden hatten, und blickte dann auf seine Zeit als Gemeinderat zurück: „Ich gehe mit Stolz auf das, was alles geschaffen wurde.“

Um die Interessen der Pasenbacher nach der Zusammenlegung mit der Gemeinde Vierkirchen zu stärken, ist bereits 1972 eine Liste Pasenbach gebildet worden, die sich 1984 in Freie Wählergemeinschaft Pasenbach umbenannte.

Brigitte Weber

Die Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft Pasenbach: