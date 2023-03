Musikverein Vierkirchen gibt bei Jahresversammlung Ausblick auf kommenden Auftritte

Ehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft: Heinz Eichinger (l.) und Hans Kohmann junior. © nef

Große Vorfreude beim Musikverein Vierkirchen: Viele Veranstaltungen wurden bei der Jahresversammlung angekündigt.

Vierkirchen – Im Musikheim Vierkirchen begrüßte Hans Kohmann junior die zahlreichen Mitglieder zur Jahresversammlung des Musikvereins. Christian Rubenwolf, zweiter Vorsitzender, blickte auf das vergangene Jahr zurück. Erstmals nach der Pandemie hatte der Musikverein im Frühjahr sein Konzert in der Schulturnhalle gespielt. Leider war die Veranstaltung nicht ganz ausverkauft. Weitere Auftritte beim Fest der Feuerwehr Vierkirchen und beim Pfarrfest folgten, wobei hierbei besonders der erste Auftritt der Bläserklasse „de wuide Musik“ zu erwähnen war. Die Serenade im Naturbad konnte bei schönem Wetter und sehr guter Stimmung stattfinden.

Musikverein Vierkirchen lies auf Jahresversammlung 2022 Revue passieren

Leider litt das Dorffest wegen des schlechten Wetters unter geringem Besuch. Bürgermeister Harald Dirlenbach hat sogar schon den Vorschlag gemacht: „Ich fahre beim Dorffest in Urlaub, denn immer, wenn ich nicht da war, war das Wetter schön.“ Mitgemacht hat der Verein auch beim Ramadama und beim Christkindlmarkt.

Aus Mitgliedsbeiträgen, Musikunterricht, Spenden und Auftritten setzen sich die Einnahmen zusammen, wie Kassier Günther Baum ausführte. Ausgaben gab es mit Kosten fürs Büro, Honoraren für Musikunterricht und Dirigenten, Noten, Veranstaltungen und ähnliches.

Langjährige Mitglieder des Musikvereins geehrt

Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte Vorsitzender Kohmann die Mitglieder Sabine Hoffmann und Thomas Stauber, für 30 Jahre Heinz Eichinger, Monika Gräf und Carmen Oberhauser.

Höhepunkte in diesem Jahr

Als besonderen Höhepunkt hat man sich entschlossen, heuer gemeinsam mit den Mixed Pickles aufzutreten. Als nächste Termine stehen das Jahreskonzert zusammen mit den Mixed Pickles am 22. April, die Serenade am 21. Juli und das Dorffest am 17. September an.

In diesem Jahr steht der Gegenbesuch der Harsefelder Musiker an, die Renovierung der Außenfassade am Musikheim, ein Infotag und ein Jubiläumsbesuch beim Musikverein in Gerolsbach.

Natürlich will die Gruppe auch wieder eine neue Bläserklasse in Angriff nehmen, die bisherigen jungen Mitglieder wechseln in das Jugendorchester.

„Herausragende Stütze unseres kulturellen Gemeindelebens“

Bürgermeister Harald Dirlenbach bezeichnete den Musikverein „als herausragende Stütze unseres kulturellen Gemeindelebens“. Bei der anschließenden Diskussion regte Birgit Niederlohmann an, die Werbung für das Jahreskonzert zu verstärken und die Kalkulation für das Dorffest zu hinterfragen.

Vorsitzender Hans Kohmann junior erläuterte, „dass man immer nach bestem Wissen und Gewissen handelt, aber solche Dinge wie das Wetter einfach nicht beeinflussen kann“. Gerti Nefzger wollte, dass der Verein mehr die neuen Medien nutzt, weil die Jungen eben diese mehr in Anspruch nähmen. Dieses Thema sei gerade im Aufbau, bestätigte der Vorstand des Musikvereins.

Wer wird neuer Kapellensprecher?

Bereits in der Novemberversammlung war die Personalie der Kapellensprecherin eine hitzig diskutierte Angelegenheit. Man einigte sich darauf, dass der Kapellensprecher aus der Blaskapelle gewählt wird, der Vorschlag den Mitgliedern empfohlen wird und diese ihn dann in den Vorstand wählen.

von Brigitte Weber