Führungsduo wiedergewählt

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Vierkirchen haben ihr Führungsteam bei der Hauptversammlung bestätigt.

Vierkirchen – Sowohl der Ortsvorsitzende Mario Eichinger und sein Stellvertreter Michael Grimmer als auch Kassiererin Anna Braun und Schriftführerin Monika Mayer wurden einstimmig wiedergewählt. Braun und Mayer tauschen aber ihre Ämter für die kommenden zwei Jahre.

Der Vorstandschaft wird von Beisitzern unterstützt: Gemeinderätin Margit Denk, Bürgermeister Harald Dirlenbach, 3. Bürgermeister Josef Leichtmann, und der Vorsitzende der Jusos Dachau, Stefan Brix,komplettiert das Quartett.

Mario Eichinger zog eine positive Bilanz über die Arbeit des SPD-Ortsvereins, der bei den monatlichen Stammtischen immer wieder Themen aus der Gemeinde behandelt und auch Besucher aus Vierkirchner Vereinen und Institutionen mit einbeziehe. Das im Gemeinderat als stärkste Fraktion Erreichte wollte er nicht allein der SPD auf die Fahne schreiben. Eichinger wies darauf hin, dass alle politischen Gruppierungen im Gemeinderat nach wie vor hervorragend zusammenarbeiten würden.

Als wichtigste Themen im vergangenen Jahr nannte Eichinger den sozialen Wohnungsbau, die Unterstützung des Helferkreises Asyl, den Neubau des Kinderhorts, den Glasfaserausbau und dass zusätzlich zu Hort und Krippe eine Mittagsbetreuung in der Grundschule finanziert wird. Die nächsten großen Herausforderungen für die Gemeinde seien die Ausstattung der Feuerwehren, sowohl die Realisierung als auch eine wohlüberlegte Entwicklung des Baugebietes Pasenbach und die Erweiterung des BRK-Kindergartens.

Der Ortsverein selbst müsse langsam mit den Vorbereitungen für die Gemeinderatswahl 2020 beginnen. Die Vorlage sei mit sechs Gemeinderäten hoch, und es werde die Aufgabe sein, gute Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.

Bei der „großen Politik“ fehlen Eichinger „klare Positionen und die Menschlichkeit“. Das Anpacken von anderen wichtigen Themen wie Wohnraum, Pflege und Bildung ginge im Wetteifern darum verloren, wer jetzt am schnellsten und rigorosesten Asylbewerber abschiebt. Auch wenn die nachvollziehbare Unzufriedenheit auf die Regierung und alle etablierten Parteien noch so groß sei, sei es unverantwortlich, Personen mit rechtsradikaler Gesinnung oder eine Partei wie die AfD zu wählen, die mit Rechtsradikalen und Nazis nachweislich Seite an Seite stehe.

Bezirkstagskandidatin Martina Tschirge, die in Vierkirchen aufgrund ihrer früheren Tätigkeit als Netzwerkmanagerin sehr bekannt ist, warb natürlich auch um Stimmen für die bevorstehende Wahl. Auch sie hob das Thema „Menschlichkeit in der Politik“ hervor und warnte eindringlich davor, dass Wörter wie Asyltourismus benutzt werden, um politische Ziele zu erreichen. Tschirge will trotz eher geringer Chancen auf ein Mandat im Bezirkstag die letzten Wahlkampfwochen nutzen, um mit so vielen Leuten wie möglich ins Gespräch zu kommen. Auf diesem Wege wolle sie dazu beitragen, dass zumindest „demokratische Parteien“ gewählt werden.

Bürgermeister Harald Dirlenbach ergänzte die Ausführungen Mario Eichingers, indem er darauf hinwies, dass die Deutsche Bahn beim Baugebiet Pasenbach der Verzögerungsfaktor sei. Das sei sehr schade, da der Bedarf an Wohnraum in der Zukunft eines der wichtigsten Themen sein werde.

Auf Nachfrage, wie sich die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung auswirke, stellte Dirlenbach fest, dass Vierkirchen wie andere Kommunen keine Gelder eingeplant habe, um Straßen zu erneuern und durch die Abschaffung der Strabs die Zustände der Straßen sicherlich schlechter würden. Im Landkreis seien die Themen Neubau oder Umbau des Landratsamtes und der Bedarf an einem weiteren Gymnasium sehr wichtige Themen.

sr