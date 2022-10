Sie wollen im Vierkirchner Bräu „was Neues“ ausprobieren

„Junges Flair“ reinbringen wollen Jacqueline Heiß und Alessandro Bönsch in den Gasthof zum Bräu.

Gasthof zum Bräu in Vierkirchen neu eröffnet

Einen Treffpunkt für Jung und Alt in der Mitte des Dorfes schaffen, das möchte das neue Wirtspaar im Gasthof zum Bräu in Vierkirchen.

Vierkirchen – Jacqueline Heiß und Alessandro Bönsch sind die beiden neuen Wirtsleute, die das Wagnis eingehen, den Gasthof zum Bräu wieder auf Vordermann zu bringen. Nach Angaben der Wirtin „war alles reiner Zufall. Wir haben das leer stehende Wirtshaus gesehen, wir haben gewusst, wie es früher war, und wollten dem Wirtshaussterben entgegenwirken und gleichzeitig junges Flair reinbringen.“

Neues Nutzungskonzept überzeugt Eigentümer und Geldgeber

Über einen Bekannten kam die Verbindung zur Besitzerin zustande – und nach Gesprächen war man sich schließlich einig. Mit einem von ihr ausgearbeiteten Nutzungskonzept überzeugte die selbstständige Finanzmanagerin Jaqueline Heiß die Zweifler und Geldgeber.

Ganz ohne Erfahrung sind die Wirtsleute nicht. Sandro Bönsch, ein gebürtiger Vierkirchner, hat 15 Jahre im „Backstage“ in München gearbeitet, und seine Freundin war jahrelang im Service tätig. Außerdem liegt die Gastronomie irgendwie in der Familie, die Mama von Sandro hat schon Kochkurse gegeben, die Oma betreibt immer noch in Gröbenzell eine Trattoria.

Heiß und Bönsch machten sich an die Arbeit. Der Boden im Wirtshaus wurde erneuert, die Wände wurden gestrichen, die Theke vollkommen saniert, die Küche komplett erneuert und die Sanitäranlagen hergerichtet. Hektische Betriebsamkeit herrschte vor der Neueröffnung, die verschoben werden musste, weil nicht alles rechtzeitig fertig war. Mitte Oktober war dann aber alles klar.

Ohne ein „gut funktionierendes Team wäre dies alles nicht möglich gewesen“, so die Wirtin. Und es sei eine hochkarätige Mannschaft, die aus Patrick Reisenauer, dem Restaurantleiter, früher beschäftigt im Bayerischen Hof, dem Küchenchef Robin Gruber und dem Sous-Chef Nico Preis, beide ehemals Schloss Hohenkammer, besteht.

Ganz begeistert ist Patrick Reisenauer von seiner neuern Wirkungsstätte – und vom Angebot. Mal was anderes, mal was Neues ausprobieren, und er schwärmt: „Ich sage euch, dieser Sarti-Spritz und dieser Pampelle-Spritz, die es nur bei uns gibt, sind nächstes Jahr das angesagteste Getränk in München.“ Und er muss es wissen, er hat Erfahrung und viele Kontakte. Er war es auch, der dafür sorgte, dass sich die Augustiner-Brauerei nach Vierkirchen orientierte und dort jetzt das Bier vom Fass ausgeschenkt wird.

Bayerische Küche mit regionalen Produkten

„Wir wollen bayerische Küche mit regionalen Produkten anbieten“, ergänzt Jaqueline Heiß. Also kommt das Fleisch von der Metzgerei Kleber in Petershausen und der Fisch von der Fink-Fisch GmbH aus Hackermoos.

Viele Ideen spuken den Pächtern im Kopf herum. So wollen sie alte Traditionen wie beispielsweise das Sommerfest wieder aufleben lassen, eine Barkarte entwickeln, hausgemachte Limonade und Cocktails anbieten, wechselnde Angebote liefern und vor allem den Biergarten mit den Kastanienbäumen zu neuem Leben erwecken.

So wird es im „Gasthof zum Bräu“ verschiedene Bereiche geben. Das Bräustüberl, das man gut für Familienfeiern nehmen kann, den Restaurantbereich, ein Hochtisch mit Barhockern für ein kleines Bierchen samt kurzem Ratsch mit Freunden und Fremden und eben den Biergarten bei schönem Wetter.

Wirtin Jacqueline Heiß will es mit den Worten von Helmut Größ halten, der einst in den Geschichten der Gemeinde Vierkirchen über den Bräu geschrieben hat: „Hier wurde getrauert, gefeiert oder auch bedingt durch den Biergenuss gestritten. Zum Dorf gehört ein Wirtshaus ebenso wie die Kirche.“ Nach diesem Motto sind die Vierkirchner und auch alle anderen Gäste herzlich willkommen in ihrem neuen „alten“ Wirtshaus.

Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr durchgehend. Dienstag ist Ruhetag.

