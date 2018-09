Die Mischung macht’s

Viel Musik, kulinarische Köstlichkeiten, Unterhaltung für die Kleinen – beim Dorffest in Vierkirchen kam jede Generation auf ihre Kosten.

Vierkirchen – Einen besonders guten Draht hatte der Musikverein Vierkirchen heuer scheinbar zu Petrus, denn ein optimaleres Wetter für das Dorffest hätte man sich nicht wünschen können.

Schon als die Vierkirchner zusammen mit den Weichser Böllerschützen das Fest lautstark eröffneten, strahlte die Sonne vom Himmel, und dies bis zum späten Nachmittag. Schon zum Mittagstisch konnte Musikvereinschef Hanse Kohmann junior zahlreiche Besucher begrüßen, die es sich im dafür optimal geeigneten Gmoaplatz vor dem Rathaus bei richtiger Biergartenidylle gemütlich machten.

Den ganzen Tag über war das Fest sehr gut besucht. Ob ein herzhafter Braten mit Salat, Würstl, Brotzeiten oder Kaffee und Kuchen – das Angebot an kulinarischen Schmankerln war groß und ausgewogen.

Für eine optimale Bewirtung sorgten abermals ehrenamtlich die Mitglieder und Freunde des Musikvereins. Und wenn schon der Musikverein der Ausrichter war, dann durfte natürlich eine zünftige musikalische Unterhaltung nicht fehlen. Die Blaskapelle Vierkirchen des Musikvereins, dirigiert von Alexander Friese, und die „De drei Hoglbuachan und oana meara“ ließen dabei schier keine Wünsche offen.

Während es sich die Erwachsenen an den Tischen bei Speis und Trank gut gehen ließen, konnten sich die Kleinen im Juz an einem Kinderprogramm, unter anderem mit Hüpfburg, erfreuen.

Zum Dorffest gehörte auch dieses Jahr wieder ein kleiner Markt mit örtlichen Anbietern. Erwine Glötzl aus Jedenhofen präsentierte allerlei selbst kreierte Keramikkunst. Der Obst- und Gartenbauverein wartete an seinem Stand mit sehr ansprechend gestalteten Herbstdekos auf. Auch der Fischerverein war natürlich vertreten. Dessen hervorragend schmeckende Steckerlfische waren ebenso begehrt wie die Spezialitäten aus der Eismaschine von Hans Kohmann senior.

Die Mischung passte an diesem Dorffestsonntag in Vierkirchen mal wieder optimal: Beste Blasmusikunterhaltung, hervorragende Organisation, tolle Bewirtung, gute Stimmung – und ein „bayerisches“ Wetter mit einem weiß-blauen Himmel, das einfach so einem Fest noch die Krone aufsetzt. Heinz Nefzger